豬手煎餅紫菜飯卷盡情買 旺角逛「韓國市場」掃街

飯卷機：員工操控自動飯卷機，捲出每條形狀一樣的圓筒形飯卷。（紫菜飯卷由$35起/ 條，圖為辣炒豬肉紫菜飯卷$40 / 條，O'taste）（黃志東攝）

【明報專訊】疫情反反覆覆，相信在2020年最後的兩個多月裏，喜歡「飛」的港人都只能繼續留港，不能外遊。無法到外地住酒店，我們有本地酒店staycation，繼續復刻外遊感覺。至於外地小吃及街頭美食，怎麼辦呢？最近在旺角有韓國食品專門店開業，又有全新日式品牌超巿落戶尖沙嘴，帶來多款地道美食，細味一口，會否燃起你到日韓旅遊的滋味回憶呢？

要歎韓國正宗地道美食，除了到尖沙嘴金巴利街的「韓國街」，在旺角也能品嘗！知名韓國食品專賣店韓印紅，今年中在T.O.P商場開設新店，除有一貫的韓式食品，更新增外賣小食，即場炮製韓式街頭美食，有紫菜飯卷、糖餅、炸熱狗；還有最新潮、俗稱「香年」的香腸拼年糕串，是韓國明星食家李英子創作的街頭美食，香腸與年糕烤香後淋上甜辣醬，惹味可口。

而自1995年屹立「韓國街」的新世界韓國食品，亦於上月首度進駐旺角，在THE FOREST開設一站式韓國食品專門店。新店佔地2700呎，結合3個自家品牌，包括主打紫菜飯卷等地道小吃店O'taste、醬醃肉專門店Chef & Taste和韓式小菜店BANCHAN，全部只做外賣。新世界韓國食品規劃發展部經理許鎮圭（Paul）介紹，新店帶有濃厚韓國街巿氣息，讓人感覺像在廣藏市場、通仁市場嘗地道小吃，購買肉類和小菜的風情。Paul補充所有烹調方法均沿用韓國配方，但考量到材料供應和成本問題，部分原材料亦非韓國入口。

煎餅暗藏地區飲食文化

新店沒有特別的菜單，但因旺角欠缺正宗的韓式即製食品，因此開業至今人潮不絕。BANCHAN現有逾50款新舊小菜，熱賣的有泡菜、辣泡菜和韓方豬手。韓方豬手使用原隻比利時豬手，配以韓國豉油、藥材、蒜蓉等煮6小時，再放涼3小時讓豬手入味，製作時間超過9小時。經長時間烹調後的豬手軟腍可口，充滿藥材香。

O'taste則有60款飯類及小吃，以煎餅和紫菜飯卷最受歡迎。紫菜飯卷用自動飯卷機製作，味道和圓筒形狀統一。Paul又透露食品暗藏韓國地區飲食文化，以泡菜煎餅為例，不同地區的泡菜煎餅會配上當地特產，例如釜山以海鮮著名，煎餅便會配海鮮，江原道煎餅則配上當地盛產的薯仔，至於首爾煎餅一般會配豬肉，店內也供應首爾風的豬肉泡菜煎餅。

水原式牛排骨顯正宗功架

至於Chef & Taste，則選用美國牛肉製成各式醃肉。有趣的是菜單中的牛排骨、醬醃牛排骨、水原式醬醃牛排骨、抱川式醬醃牛排骨和LA牛肋骨，全部都屬於short ribs，只是切法和醃料不同。簡單來說，LA牛肋骨是昔日美國韓僑及移民的食法，連骨橫切薄片再醃製，像牛仔骨。其他牛排骨則源自宮廷食譜，把肉沿着骨頭切成一條長而厚度均勻的薄肉片，𠝹上斜紋。各地區切肉的大小和醃醬也有不同，Paul稱傳統水原式（$270/450g）會使用完整一塊排骨再處理，製作難度較大，在韓國並非所有烤肉店均提供，如果韓國人在海外看見有餐廳提供水原式牛排骨，便知道這家煮法一定正宗。自問是識食的韓迷，無理由不選水原式吧？最後記緊配上生菜，學韓國人以生菜裹着肉和泡菜來享用，才算地道食法！

●韓印紅

地址：旺角彌敦道700號

T.O.P商場3樓312、313號店

網址：www.hanyinhong.co.kr

●新世界韓國食品「一站式韓國食品專門店」

地址：旺角奶路臣街17號

THE FOREST地下G12號舖

查詢：2133 5651

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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