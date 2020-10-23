精品大牌檔 秘醬乾炒牛河「考牌」滿分

朱古力紅桑莓慕絲蛋糕、伯爵茶蛋糕：餐廳同時供應甜點，既可配咖啡當下午茶，亦可當飯後甜品，可愛的小豬造型是朱古力紅桑莓慕絲蛋糕（後左），紅桑莓的酸平衡了朱古力的甜，而伯爵茶蛋糕（前）茶味香濃。（各$54）（林靄怡攝）

【明報專訊】旺角砵蘭街上原有的連鎖茶餐廳位置，近日換上一間裝潢帶悠閒氛圍、像café般的新店，但打開餐牌，卻不似一般café，吃的是乾炒牛河、海南水晶雞及冬蔭功海鮮湯等，但同時又供應可愛的西式蛋糕及all day breakfast，感覺更像星級酒店的大堂餐廳主打多國菜般。原來這間名為DPD大牌檔的食店，主廚Jacky的確來自5星級酒店，在米芝蓮星級中菜廳工作多年，後來到星馬泰等地工作近10年，多年來，既將粵菜帶到外國，同時又吸收當地菜系的做法。近年回流香港，將多年所學共冶一爐，打造這間精品大牌檔。

店面以白、淺木色及綠色植物裝飾，座位闊落，坐得舒服。入行30年的Jacky，將被稱為粵菜「考牌作」的乾炒牛河列為餐廳主打之一，他謂這個炒牛河要素之一是自家秘製醬汁，他用上新加坡老牌廣祥泰的陳年老抽配上台灣生抽、蒜頭、葱頭等熬成醬汁，再用上新鮮牛冧肉及有超過70年歷史的錦興粉麵的河粉，炒出來才夠惹味。而其冬蔭功更花心思，初入口已覺特別濃厚，原來先以蝦殼熬成濃蝦湯，再加入辣椒膏及其他冬蔭功材料熬製，可選配白飯或泰式米線，索盡湯汁。餐廳的各式香草、香料多購自九龍城的小店，並且盡量以當地的香料及調味配上不同國度的菜式，以複印出當地的味道。晚市有較多粵式小菜，其中三道菜晚餐以粵菜為主，大家不妨一試鳳梨咕嚕肉爆黑豚肉及豉椒涼瓜牛肉等，頗有鑊氣。

●DPD大牌檔

地址：旺角砵蘭街244號B2-B4舖

查詢：2827 8638