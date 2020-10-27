貝果每周轉新味 黑芝麻抹茶富層次

【明報專訊】如果你是bagel控，必定知道IG是bagel店的兵家必爭之地。只要在IG平台上搜尋bagel一詞，數十間bagel網店立刻湧現，它們大多由bagel愛好者兼烘焙好手開設，各店主打的風格路線也不同，除了簡樸清淡的傳統紐約式bagel，餡料豐富的台式和日式口味，同樣大有市場，部分網店更因好評眾多，需於限時內填表搶購，可謂一「果」難求。

今年3月正式營業的IG網店bforbagel_404lotfine，是鮮花蛋糕網店404.lot.fine的新副店，主打低糖配方和純素手工bagel，口味偏向台式，店主Wing和Anna自家研發麵糰材料配方，並透過24小時冷凍發酵，做出外脆內煙韌的口感。

低糖麻糬 啖啖伯爵茶香

其中最暢銷的黑芝麻抹茶奶酥貝果（$38），麵糰加入日本的丸久小山園的抹茶粉，而內餡的奶酥（crumble），主要用杏仁粉、麵粉、糖、牛油和抹茶粉製成，與自家製的低糖黑芝麻醬混合一起，入口帶沙沙的質感，層次豐富，味道香濃，與回甘的抹茶十分匹配。同樣是熱賣款式的伯爵茶麻糬貝果（$32），則用上大量Twinings伯爵茶製成麵糰，表面亦添加了伯爵茶葉，茶香相當濃郁，與內裏的低糖麻糬一口咬下，煙韌滋味。

此店另一大特色，是bagel款式每星期轉一次，讓大家時常可品嘗不同新口味，例如即將加入酒類，推出全新橙酒朱古力bagel；下月更於旺角開設輕食咖啡店，屆時將有多款bagel、蛋糕、咖啡和茶味拿鐵供應，同時出售自家製的茶味抹醬，詳情可留意官方IG公布。

查詢：6252 8812

IG：＠bforbagel_404lotfine