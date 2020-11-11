港產精釀發威 變身「啤酒英雄」

BB&AWAIMSwCN&V Barrel Aged Imperial Stout：酒廠3周年限量推出的木桶熟成黑啤，全黑暗花酒瓶上看似一堆亂碼的文字，其實是釀酒材料的簡寫，入口有極濃郁的朱古力、木質香料及雲呢拿感覺。（品牌提供）

GROW UP Lemonade Milkshake IPA：與漢堡店Honbo合作，加入產自元朗本土種植的有機檸檬製作，在奶昔般輕盈的口感中，帶有檸檬及青檸的清香，平衡易喝。（Tony Leung攝）

Operation Hop Drop - Talus，Fresh Hop IPA：由hEROES、Double Haven、少爺啤和Carbon Brews 4個品牌聯合推出，以收割後40小時內由美國空運到港的新鮮啤酒花釀製，清爽中帶柑橘香，苦度屬中等。（Tony Leung攝）

圖為This Town Needs Beer的酒標，所講的英雄是致力推廣獨立音樂的Hidden Agenda，圖中的卡通人物在演奏音樂，亦畫了Hidden Agenda早期在工廈時的大門。（品牌提供）

hEROES Beer Co的Pop-up Store除了發售品牌的啤酒及一些周邊產品，還有一個神秘電話亭（圖左），讓大家即場變身啤酒英雄，帶走一罐屬於你的專屬啤酒！（Tony Leung攝）

【明報專訊】講到craft beer精釀啤酒，香港近年發展可謂相當迅速，不但愈來愈多渠道可以讓消費者接觸到不同酒款，更多了不少本地啤酒廠為大家帶來最新鮮的啤酒。剛好成立3周年的hEROES Beer Co，最近甚至落戶K11 MUSEA，開設實體店。

說到hEROES的成立，老闆Chris Ｗong向來是個熱愛啤酒之人，在美國讀書時已學習啤酒的知識，回港後更是把心一橫投身這行業，輾轉數年，總算闖出一番名堂，但心底裏仍想找方法進一步推廣「香港製造」啤酒。機緣巧合下投身其他酒類工作，令他找到機會，可借用另一間啤酒廠的設施，讓他和朋友能夠以較合理的投資，建立屬於自己品牌的本土精釀啤酒。從品牌的中文名字「人一世物一世點都要做一次啤酒英雄有限公司」，已反映出他們執著的性格和跳脫的形象。

啤酒雖以英雄為名，但Chris和朋友並不是為了誇讚自己，而是致力於發掘一些隱世的啤酒英雄：像品牌最初推出的4個核心款式，便加入了不同的角色設定。Chris解釋：「酒標中幾個主角，其實代表幾個不同背景、在香港啤酒界發展初期比較有貢獻的朋友」。

英雄故事融入酒標圖案

hEROES根據他們的性格塑造出虛擬英雄的形象，畫在罐上包裝紙的主角也有他們本人的外貌特徵，各有故事及獨特的啤酒口味，可以說每款都是獨立而生的作品，並不是純粹跟隨市場潮流。啤酒品質方面，品牌精益求精，味道不及格的甚至會整缸倒掉。即使在作品完成後，新的版本也會隨各英雄角色的「經歷」演化，像「Hangry Donut」後來的版本便加入了更多洛神花；「AP-09」被發現其邪惡本性後，則延伸出口味更重的黑化版「SNAP-09」。

與酒吧、樂隊合作 人人可做英雄

hEROES初期的成功引來不少人的留意，亦漸漸發展出更多合作商品。部分是特別為某酒吧或場地創作，可能是某個樂隊或某位出色的home-brewer，又或者跟一些毛遂自薦的素人合作。他們認為只要對啤酒有熱誠、有想法，每個人都不應受到其他因素限制，大家都有變身為「啤酒英雄」的才能和機會。

當然，品牌在每次決定推出新款前，其實都會經過嚴格挑選，有了「角色人選」後，才是繁複工作的真正開始：要深入了解每個主角的背景，各自喜好、啤酒經歷等，再按照其獨特之處，創作酒標招紙背後天馬行空的英雄故事。如果對方是對釀酒沒經驗的「英雄」，要幫忙設計配方；而對啤酒較熟悉的合作對象，亦要盡量跟隨他們給予的方向，整個釀酒計劃需要很長時間。「過程當中總認識到不少有趣的朋友，當中甚至有明言是來應徵當『反派』的，但在詳談之後又發現其實他們也沒有壞到可以當奸角。」Chris笑言：「或許真心熱愛啤酒的都是好人。」

小規模生產助走過疫境

被問到今年疫情影響下，啤酒行業會否受到很大影響，他們說或多或少總有，但比起大集團受大量存貨拖累、或國外酒廠要停工數月，他們小規模的生產反而仍可運作，而且網店變得便利，在疫情期間仍能保持一定銷售，相比下可算相當幸運。

Chris擔心的反而是香港精釀啤酒界的未來方向。他認為本地精釀啤酒在發展多年後雖然聚集了一大群玩得很專業的beer geeks，大家都在各自的崗位發光發熱，但似乎普羅大眾仍然對香港本地啤酒沒有太清晰的了解。hEROES開設實體店，正是希望能以一個新平台接觸大眾，製造多一個機會訴說精釀啤酒背後的故事。品牌由現在起到明年4月初，會在尖沙嘴K11 MUSEA開設hEROES Pop-up store，雖然現場沒有座位，但旁邊出口直通戶外休憩空間，大家可迎着維港的海風，嘗一口香港製造的新鮮啤酒。

●hEROES Pop-up store

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 MUSEA地下Shop 032B

時間：

周一至四，下午3:00至晚上10:00

周五至日，中午12:00至晚上10:00

網址：www.heroesbeerco.com

■Tony Leung

- fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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