單一威士忌 向斯佩河致敬

【明報專訊】The Macallan早前推出了Edition Series系列，上月剛發表系列最終回Edition No.6單一麥芽威士忌，致敬品牌廠房置身的土地及風光旖旎的蘇格蘭斯佩河畔，體現釀製威士忌的藝術、農藝及大自然的和諧結合。此佳釀由The Macallan的釣魚大師Robert Mitchell、世上最著名的釣魚品牌Hardy及保育三文魚逾50年的The Atlantic Salmon Trust共同合作，別具意義。

Robert Mitchell表示：「在斯佩河度過一天是非常獨特的體驗，這裏讓你遠離煩囂，真真正正與大自然連繫。」品牌威士忌大師Steven Bremner挑選了5款能夠代表這條河流及自然景色的酒桶，釀製成The Macallan Edition No.6單一麥芽威士忌，佳釀以美國及歐洲雪莉橡木酒桶釀製，帶鮮果、肉豆蔻及焦糖的香氣，又滲透橡木及熟透梅子的氣味、香橙及肉桂的香氣。

而為了保護斯佩河，The Macallan亦與The Atlantic Salmon Trust攜手創立了全新的慈善伙伴關係，保育近年數量急劇下降至瀕臨絕種邊緣的魚類。

整理：張曉冬