高街新chill點 火焰烤雞 4重醬汁過辣癮

靈魂醬汁——每份烤雞均包4款peri peri醬汁，包括有不辣的檸檬蒜（綠碟）、溫和辣（橙碟）、就係辣（紅碟）、好狠辣（黑碟），其中以好狠辣醬汁為最辣，有一股嗆辣味，餘辣在口腔久久不散。（黃志東攝）

【明報專訊】周末希望找一家環境輕鬆，食物又有質素的小店，跟知己聊聊天，西營盤高街上有不少選擇。作為在西區薄有名氣的食街，高街有不少介乎高級和可以讓人chill的特色小店，例如最近有一家烤雞專門店載譽而歸，主打火焰烤雞配上坊間少見的葡式醬汁，香辣惹味，讓人愈吃愈過癮！

法國A級走地黃雞 先蒸後烤

上環人氣烤雞小店Little Birdy早前結業後，變身Big Birdy捲土重來，進駐西營盤高街。名字變了，但烤雞依舊保持高水準。事關創辦人之一的Jordan Moss對食材要求嚴格，選用肉嫩的法國A級走地黃雞，製成招牌火焰烤雞Flame Grilled Birdys，每隻重約1.5公斤。為了煮出皮脆肉滑的烤雞，他先以胡椒、鹽和秘製醬料醃黃雞24小時，再用蒸氣焗爐蒸雞半小時，最後以明火燒烤15分鐘，在雞皮上來回塗抹特製的葡式peri peri醬汁，增添風味。入口雞皮焦脆，肉嫩多汁，最驚喜的是連雞胸肉也不會覺得乾柴。烤雞分為全隻丶半隻丶四分之一隻及雞柳等4款大小選擇，當中雞柳可改為脆炸。上桌時，還附送4款辣度不同的peri peri醬汁，Jordan認為用來沾雞肉，可令肉味更突出，絕對是能把烤雞味道升級的靈魂醬汁。

Peri peri醬汁香中帶辣 後勁十足

Peri peri醬汁源自非洲，幾百年前傳到葡萄牙並發揚光大，主要材料有非洲鳥眼辣椒、檸檬和蒜頭，香辣又惹味。Jordan店內的葡籍廚師製作的peri peri醬汁，基本味道入口先酸，然後香中帶辣，最後會嘗到一點來自香料的苦味，層次複雜。店內以基本醬汁再調配不同蛋黃醬成為不同醬汁，並調配出供客人享用的4種辣度，分別有不辣的檸檬蒜、溫和辣、就係辣、好狠辣。記者逐一試吃，檸檬蒜清新酸味，溫和辣、就係辣則屬微香辣，最辣的是好狠辣，嗆辣中不失香草風味，後勁十足，原來是加了全球公認最辣的辣椒之一哈瓦那辣椒（habanero），此辣味與雞肉非常合拍，讓人愈吃愈過癮。

炸雞×窩夫 鹹甜出奇合拍

菜單上的雞肉菜式佔逾七成，火焰烤雞以外，The naughty corner系列的炸雞漢堡和炸雞窩夫也很吸引。其中The Heisenberg漢堡，把酥脆炸雞扒、芝士、醃菜和peri peri蛋黃醬夾在本地每日烘焙的漢堡包，炸雞香脆軟滑，吃得滿足。另外，在美國和加拿大流行的炸雞窩夫也有得吃，本應是甜食的窩夫，配上鹹食的炸雞，再淋上楓糖漿，入口鹹鹹甜甜，味道意外地合拍。如果一群好友聚餐，覺得分量不夠，可額外加錢追加2件（兩倍雞）或3件（三倍雞）一起分享。小店亦照顧素食者需要，現有6款無肉菜式，其中Yes, I'm a Vego漢堡最有驚喜，用豆腐扮雞扒，賣相和味道極像真，非常有趣。

■Big Birdy

地址：西營盤高街48至78號地下11號舖

查詢：2285 9396

文：唐可怡、陳麗斯

編輯：王翠麗

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