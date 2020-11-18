日本清酒：唎酒師教你品嘗「雪女神」清酒

清酒品酒套裝包含新玉、釀心及倭櫻三瓶300毫升裝的「雪女神」純米大吟釀，並備有「蛇目豬口杯」及木枡各一枚，用以呈現酒具對清酒香氣和味道的影響。（黃志東攝）

【明報專訊】港人未能「回鄉」到日本暢遊，倒不如在家淺嘗清酒，一解「思鄉之苦」。日本SSI認定唎酒師盧靜文（Jamie）為我們介紹來自山形縣、由新研發的酒米「雪女神」釀製而成的3款純米大吟釀。

珍稀酒米產精品清酒

新玉、釀心和倭櫻，同樣以「雪女神」釀製、同樣是「精米歩合40%」（磨米標準）製作的清酒。「在外能集齊3瓶不同酒造的『雪女神』清酒，絕非易事！」全因這款2016年新研發的酒米珍稀獨特，只有30間山形縣酒廠獲平均分派1800公斤的米，只能釀1900瓶酒。山形縣酒造組織更嚴厲限制，這款酒米只能用作釀製大吟釀或純米大吟釀，務求出產最得天獨厚的精品清酒。

酒具決定香氣味道

Jamie形容新玉香氣清麗，帶清新花香，入口順滑毫無負擔；釀心強調果香，味道比新玉稍濃且層次更豐富，甘甜可口；倭櫻則酒香、米香突出，酒體比前兩者更為厚實。「若以女士的個性來比喻，第一瓶酒像青春少艾般清純脫俗，第二瓶則是自在奔放的輕熟女，第三瓶是反璞歸真、帶有歷練的成功女性。」

品酒套裝中，除了3瓶「雪女神」清酒，同時配備「蛇目豬口杯」及木枡。前者乃專業的清酒品酒杯，藍白相間的圖案能讓唎酒師觀察清酒顏色和雜質；後者則是日本傳統木杯。Jamie解釋：「酒具決定香氣和味道，全因杯子的弧度會影響酒香散逸的範圍，杯口的形狀亦決定酒液在舌頭上的落點。因此，是次大師班最有趣的是，3種酒能喝出9種不同的味道。 」

●Wine & Dine 2020網上大師班：

清酒界新寵兒－酒米「山形縣產の雪女神」

日期：11月28日

時間：下午3:15至3:45

詳情：winedinefestival.discoverhongkong.com

文：添子