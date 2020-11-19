三文魚子爆丼 鹹香四溢

【明報專訊】全新日本餐廳鳥十主打愜意的居酒屋風格，提供串燒、拉麵、丼飯、壽司和清酒，讓港人像日本打工仔般，放工後和朋友、同事小酌相聚，輕鬆一下，「口痕」的話可柯打串燒，肚子餓了亦可點選飽肚的壽司、丼飯等醫肚。鳥十的料理長吳國章（佬師傅）入行逾30年，有感港人對食材要求愈來愈高，因此新店主力採用日本高質食材。串燒大部分食材來自日本，雞肉使用日本走地赤雞或薩摩雞，脂肪少且彈牙。壽司走高檔次的廚師發辦路線，主要由日本豊洲市場引入飛機貨海鮮，更從每種海產中挑選最高級別的貨色，例如選購更高級別的「地金目」金目鯛，油脂更甘香。

活龍蝦丼 即叫即劏鮮味十足

論菜式的Ig-able，首選丼飯類，當中最吸睛的是活龍蝦雜錦刺身丼！佬師傅出身於水上人家庭，從小吃盡海鮮珍味，認為龍蝦中青龍蝦肉最甜，又彈牙，殼薄易取。記者在現場目擊廚師收到柯打後，即時從魚缸撈起活生生、每隻重約7両的龍蝦。原隻取頭和殼，起肉切粒，把龍蝦頭和殼放在越光米赤醋飯上擺盤，並加吞拿魚中拖羅等高級海鮮的刺身。上桌時龍蝦觸角仍然生猛地活動，場面震撼，即時可以打卡呃like！龍蝦肉剔透，第一口試原味，肉彈牙，帶淡淡清甜。之後可配醋飯吃，或沾一點醬油和山葵提味。

另一款三文魚子帆立貝丼也是打卡熱選，這款丼飯的靈感源自北海道著名的「元祖つっこ飯」三文魚子爆丼，店員會捧着一大碗的北海道醬油漬三文魚子，在客人面前即席把三文魚子盛至帆立貝丼，直至客人叫停為止！盛至滿瀉的話，打卡固然吸引，可是三文魚子用醬油漬醃過，充滿鹹香，量過多味道太鹹，別太貪心，盛滿便叫停吧！

■鳥十

地址：九龍塘達之路80號又一城G25號舖

查詢：2337 8223

註：時令食材會因應季節及供貨量而有所變動