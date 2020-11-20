食譜2：貢菊銀耳燉雪梨

【明報專訊】◆工具：

刨皮刀、刀、去核模具、燉盅、鑊

◆材料（2人分量）：

雪梨 1個

冰糖 30克

雪耳 25克

貢菊 15克

水 225克

◆步驟：

1. 先將貢菊洗淨，雪耳以清水浸泡約10分鐘至軟身備用

2. 將雪梨去皮，切開一半，用去核模具取走梨核（E），放入燉盅

3. 將雪耳、冰糖和貢菊鋪在雪梨上（F），再倒入225克清水（提示：水量須蓋過所有材料，方可令冰糖融化成糖水，冰糖分量也可按個人喜歡的甜度自行斟酌）

4. 大火燒滾水，放入燉盅隔水燉約2小時至糖水轉深色，以及雪耳呈膠質即成（提示：如中途鑊中水量變乾，需加水使其持續燉煮）

● 小貼士

‧ 買雪梨時要選外皮光滑，完整令身，如呈暗啞色或手感粗糙，代表擺放時間長，不新鮮

‧ 去核模具一般在廚具店有售，直徑小的適宜用於去除梨核；直徑較大的可將梨身較肥的雪梨削小，以便放入燉盅。梨身高度應為燉盅的一半，這樣加入食材和水後才不易滿瀉

‧ 優質的雪耳應是乾爽輕身和微黃色，浸泡後依然能保持爽滑的口感。顏色偏雪白的，則代表是經加工漂染，不建議選購

‧ 燉煮時間必定要夠長，待雪耳呈膠質帶黏度，入口才清潤嫩滑

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