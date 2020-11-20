知多啲：食梨過度傷脾胃 平衡配搭減寒涼

【明報專訊】常說秋冬宜多吃梨，但其實吃梨是否真的有養生功效？仁濟醫院香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）中醫劉明佩指出，從中醫角度而言，秋天燥氣當令，與人類的肺臟相應，所以每當轉季入秋，很多人會出現咽喉乾燥、乾咳、眼口或鼻膜不適，甚至出現鼻黏膜出血或痰帶血絲等情况，而梨子屬性涼的水果，有清熱降火、潤肺生津、止咳化痰的功效，有助緩解這些秋燥徵狀。

配南瓜菇類 健脾益氣

不過，正因梨子寒涼，吃得多並不代表對身體好，反而會損傷脾胃，加重體內濕氣，對於脾胃虛寒人士，即有手腳冰冷、怕凍、腹部間中有隱痛、腸胃不好或容易腹瀉的，都建議少吃為妙，又或者可將梨子用於煮食，搭配一些有助平衡涼性的食材，如煲燉糖水時可加入桂花、太子參、黨參或香茅，煲老火湯的話則可加幾片薑，從而減低其寒性。

今次示範的黑松露雞頭米釀梨，雖然啤梨屬西洋品種，與常見的鴨梨或水晶梨產地有別，但同樣具有潤肺生津和止咳化痰的功效，搭配南瓜及菇類的食材，更會有健脾益氣的作用；另一道貢菊銀耳燉雪梨，貢菊同樣屬性涼，具平肝明目的功效，配搭秋梨或香梨，能互相引起清熱作用，針對因乾燥引起的乾咳、眼乾、喉乾和口渴，也是非常合適。

傷風咳不宜吃梨

劉醫師補充，雖然梨可止咳潤肺，但對於傷風感冒的咳嗽，如咳嗽時帶白色、清稀的痰或鼻水 ，則不適宜透過吃梨紓緩。而且梨本身含糖量高，尤其現時流行的日本秋梨和韓國南水梨，它們標榜甜度可達15至16度，糖尿病患者應多加注意，不要食用過量，或可選甜度相對低一點的鴨梨取代。