即刨松露×爆紅奶蓋 潮飲餐桌黑鑽石！

松露素奶蓋咖啡——店內新鮮即磨意大利咖啡豆，啡味濃郁不酸，與松露奶蓋的香甜配合得宜，不論是否愛啡之人，都會被其味道吸引。（$60）（蘇智鑫攝）

即刨黑松露——吃黑松露聽得多，飲黑松露你又試過未？當幽香矜貴的黑松露，遇上潮飲奶蓋茶，竟然出乎意料地匹配。圖為松露素奶蓋南非國寶茶（$60）。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】松露，予人印象總是如遠若近。皆因時常聽到它的名字，但細小一顆價錢高昂，品嘗機會不太多。然而近年它頻頻「落區」走進平民世界，化身成黑松露麵包、黑松露炒蛋、黑松露薯片，最近更與人氣爆紅的奶蓋茶合體。到底身價天淵之別的兩種食材crossover，會產生什麼奇妙化學作用？

位於尖沙嘴K11 MUSEA的新派精品茶飲店Golden Diamond Truffle，店外大大招牌寫着「松露素奶蓋」，吸引途人駐足。店員先在廚房調好飲品後端到客人面前，再戴上手套，熟練地拿起原粒黑松露刨三兩下，新鮮的意大利黑松露片，隨即掉落在雪白綿密的厚厚奶泡上，空氣中迅即瀰漫濃郁菌香，結合底層呈高貴啡金調、晶瑩通透的茶色，整杯飲品猶如藝術品般，握在手中不禁要珍而重之地對待。

松露出名矜貴，但真正認識其價值的人卻不多。店長Flora解釋，黑松露屬食用真菌，是蕈類的一種，在西方被視為養生食材，一般在橡樹或松樹下的莖塊菌育成，需具特定酸鹼度土壤、充足水分，以及陰涼濕潤的環境條件配合才能生長，要求十分苛刻，正是售價高昂的原因。

松露加入茶飲的靈感出自茶店產品設計師兼西班牙著名甜品大師Miguel Sierra。Miguel一向喜歡從大自然取材，尋求不同味道配搭的可能，恰巧去年來港旅遊，看見到處都是茶飲店，奶蓋系列更大受歡迎，於是把握熱潮食住上，以East Meets West的概念構思松露奶蓋茶，更選用純素奶類和各種天然食材，適合素食人士，一心打破傳統茶飲糖分高、不健康的形象。

意國黑松露 結合南非國寶茶

不過，松露的味道十分微妙，時常被形容為像電油、大蒜、硫磺，甚至是霉菌的氣味，不是人人都欣賞其獨特芬芳。為要將其融入至大眾化的奶蓋茶，茶店特別用上素米忌廉、蕎麥奶、植物忌廉和松露醬打成奶蓋，比起一般芝士奶蓋奶味濃郁、甜中帶鹹的味道，這款奶蓋香甜溫和，濃稠度相對綿密順滑，再吃一口面頭乾爽薄脆的黑松露片，奶蓋的甜香更是突出。細問之下，原來跟松露的品質有關。

店內黑松露來自意大利中部Umbria，由於意國氣候穩定，擁有適合松露生長的獨特地理優勢，種出來的松露品質也相對有保證。採摘過程依循古老傳統，由獵犬搜索和人手仔細挖出，一般成熟期為每年12至3月，這季節的黑松露味道最濃最香，正是最佳品嘗時機。沾在唇邊的白色奶泡，漂泊着松露的一片清幽，令人忍不住舔着嘴唇回味。

茶底方面，茶店特別引入南非國寶茶（Rooibos tea）的茶葉。據稱此茶來自一種灌木植物的針葉，只在南非生長，不含咖啡因，2016年被《時代》雜誌選為50 大超級食品之一。其茶味偏醇濃，煲煮時加入不同口味的果乾，果香甘甜順喉，餘韻輕淡不長，剛好平衡松露的濃烈香氣，層次豐富，匹配非常，整個口腔頓時浸淫在一片舒適愉悅之中。

松露鹽邊「雞尾酒」 微酸開胃

除了奶蓋，Miguel特意為茶店設計松露瑪格麗特（Margarita）。這並非真正的雞尾酒系列，而是用新鮮果汁和有氣水調成，中間加入用上稀有糖的水果糖漿，形成夢幻漸層色彩效果，面頭鋪上黑松露粉和黑松露片，最後在杯口抹上一圈松露鹽，重現Margarita鹽邊的標誌特色，入口微酸開胃，清新透心涼，即使沒有橙酒的甘苦和龍舌蘭的嗆辣，單靠松露的一抹鮮香，已經為整杯偽cocktail大大加分。

值得一提，店內所有奶蓋飲品均可自行挑選冰度和甜度，Margarita飲品系列亦可要求減甜，以滿足各人喜好。明明似曾相識的手搖飲品，在松露「入侵」下，變成一場充滿格調的品茗體驗，品嘗時不宜用飲管大口吮下，該用匙羹慢慢舀一口奶蓋，歎一口茶，細嘗矜貴滋味。

■Golden Diamond Truffle

地址：尖沙嘴梳士巴利道 18 號K11 MUSEA B2 層 B201-34 號舖

查詢：9824 8884

文：康詠然

編輯：梁小玲

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