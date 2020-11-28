低溫熟成吐司綿密 玩創飯糰包

【明報專訊】對忙碌的中環上班族來說，每天最傷腦筋的問題是：「今日去邊到食晏？」中環出名搵食難，午飯時間人頭湧湧，要找個位子一點也不易。最近在皇后大道中有間新開的麵包店，主打新鮮沙律和高質烘焙麵包，外賣回公司食也是不錯選擇。

新店名為Homebake，主打新鮮烘焙麵包，當中以低溫熟成吐司最搶鏡。它是以日本及台灣的人氣生吐司為靈感，首席烘焙顧問標師傅以日本麵粉為材料，把麵粉、海藻糖、雞蛋、水和酵母搓揉成大麵糰後，再細分成一個個小麵糰，放置於攝氏6度的低溫發酵櫃裏發酵12小時。長時間的發酵使麵糰的韌度、密度都更高，撕開麵包時可以看到一絲絲綿密的質感，入口軟熟。另外，店裏亦特別使用海藻糖，鎖水能力較高，令麵包經烘烤後依然保持濕潤。現時店內除招牌原味吐司，亦有香核桃吐司、特濃芝士吐司等6款味道，每日限量供應。

另一款焦點創作是飯糰麵包，近年不少年輕人都喜歡吃日式飯糰，店裏索性二次創作，將三角飯糰形狀的麵包，包裹日式醬油飯，再配上肉鬆、椒麻肉或鹽燒三文魚，一口包，一口飯，完全正中年輕人的心思。至於其他出品如拿破崙蛋糕（mille-feuille），在烘烤酥皮的過程中，烘焙師傅需要多次在酥皮塗上牛油和糖，做出表面香脆的焦糖和濃濃的牛油香，餡料可選擇不同口味，包括：芒果及士多啤梨。現場亦設即製服務，你可以親身到麵包店預訂拿破崙蛋糕，師傅收到訂單後會即時製作，4小時後就能取貨。除了烘焙糕餅麵包，店內亦有供應沙律，客人可選擇沙律菜基底、配菜、調味醬汁和toppings。光是配菜的選擇就有27種，較特別的有八爪魚刺身、烤茄子和意式油漬乾番茄。另外蔬果汁是現場鮮榨，且不會隔渣，原汁原味。

Homebake概念店

地址︰中環皇后大道中33及33A萬邦行地下B舖

查詢：2813 8728

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