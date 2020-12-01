下午茶打邊爐 3層架「花團錦簇」襯海景

創意料理——中層主打店內5款人氣創意料理，有墨條牛軋（左前）、鳳梨酥（左後）、糖葫蘆（後）、菠菠糖（右後）和懷舊台式月餅糕（右前），均是「偽」小吃，例如鳳梨酥其實屬爆漿丸類，外層用豆腐、花枝漿和蝦漿所做，內餡則是自家製鳳梨漿。（下午茶菜式，中層）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】香港人愛吃下午茶，由親民茶記至五星酒店均設下午茶，要突圍而出，不能單靠3層架甜品配鬆餅走天涯，在配搭和主題上都要不斷創新，味道、玩味和打卡三大元素並重才夠吸引力。最近有家高檔火鍋店首度推出3層火鍋下午茶，便集齊以上元素：下午茶打邊爐夠噱頭，選用高質食材味道有保證，而招牌作偽玫瑰、偽鳳梨酥、偽糖葫蘆等配料造型，玩味十足又漂亮，加上靚裝修，成功吸引每枱客人相機食先，打卡分享！

可選溫和麻辣湯底 減腸胃負擔

台灣過江龍火鍋店寬巷子，看準港人愛吃下午茶的飲食文化，首次推出「午後‧百艷茶宴」的火鍋下午茶，有齊湯底、火鍋料、玫瑰高山清茶和甜品，2人分量。湯底二選一，不愛辣的，可選東方美人豬骨湯底，以豬骨及瘦肉熬煮8小時而成，非常濃郁。另一款元珠小染麻辣湯底，為減少大家下午吃火鍋的負擔，改用較溫和的二荊條辣椒，減輕辣味和油膩感。以往下午茶打邊爐，通常只能去火鍋放題店，寬巷子這下午茶則不同，從英式下午茶擷取靈感，把火鍋料放於3層架上桌，頂層的肉砌成玫瑰花狀，中層是偽經典小吃（如鳳梨酥、牛軋等）的創意料理，底層的迷你版花團錦簇菜盤更如花藝般漂亮，整體造型精緻，不禁讓人少女心爆發，不斷打卡！光是造型已完勝一般火鍋放題！

3朵「玫瑰」 松阪豬先脆後嫩

3層火鍋料賣相出眾，實力也不容小覷，先由頂層3朵玫瑰肉花說起。坐鎮香港店、來自台北的寬巷子總店料理研發長黃銘偉（偉哥）分享，肉花有牛舌花、牛胸油花和松阪枝香。牛舌來自澳洲和牛，肉質爽滑。牛胸油選用本地新鮮出品，爽脆不油膩。松阪枝香是指松阪豬肉捲成的單朵肉花，松阪豬肉實為豬頸肉，由於每頭豬只有2片豬頸肉，加上油花細密，令台灣人聯想到高級松阪牛的霜降雪花，因此當地人稱豬頸肉為松阪豬肉。為提升口感，偉哥創作獨特切法，用菜刀順豬紋切薄片，把肉切成兩邊較薄，中間較厚，入口先脆，咬至中間吃出嫩綿肉質，層次豐富。這樣切法也方便把肉捲成花，較挺身。

肉丸扮糖葫蘆 爆漿「鳳梨酥」

打開中層竟然看見台式月餅糕、糖葫蘆、鳳梨酥，怎麼甜點也可用來打邊爐？非也，這5款其實是扮經典小吃的手工創意料理，玩味十足！台式懷舊月餅糕是用在來米皮包裹蝦米蘿蔔乾豬肉丁餡，味道像鹹味潮州粿。還有一些變奏版的丸類，糖葫蘆以麥芽糖外層包裹混合豬肉、花枝和鮮蝦的肉丸；另有豆皮做的菠菠糖。墨條牛軋乃混合雞軟骨和墨汁花枝條，而鳳梨酥的「酥皮」是混合豆腐、花枝漿和蝦漿而成，餡料是自家製鳳梨漿，簡單來說是爆漿花枝條，一咬爆醬，小心燙口。底層菜盤有香菇、甜玉米、鮮舞茸、美白菇、玉米芯、生菜、西蘭花、秋葵等時令菜。偉哥教路先煠肉，使湯底有肉味；然後下創意料理，每樣煠約4分鐘，增添湯的味道層次，最後下蔬菜，吸盡肉味和不同食材味道，更滋味。

■台北‧寬巷子（香港店）

午後‧百艷茶宴

供應時間：下午 3:00 至5:30

價錢：$580 / 2位

地址：尖沙嘴海港城海運大廈地下OT G57舖

查詢：3188 2840

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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