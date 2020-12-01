魚子醬遇上小班戟 鹹鮮午後爆發

【明報專訊】西班牙餐廳La Rambla by Catalunya最新推出Las Perlas下午茶，大玩魚子醬主題，並配合西班牙和法國風味鹹甜品，較具新意。行政總廚Ferran Tadeo表示，他看到香港人對高級食材的喜愛，不少菜式均會添加海膽、松露和魚子醬，因此今次選用魚子醬為主角，提供30克Kaviari出品的Baeri養殖鱘魚魚子醬，屬入門版魚子醬。價錢合理，性價比高，味道不太強烈，帶微微的鹹鮮味，適合首次品嘗魚子醬的客人。下午茶的鹹甜點豐富，鹹點有三文魚夾包配醃酸瓜、自家製牛油麵包配法國牛油、薯仔配芝士及細香葱、La Rambla招牌炸油條、傅統法式小班戟，另備蒔蘿酸忌廉及細香葱忌廉芝士兩款醬汁，他個人認為魚子醬配味道簡單的班戟或炸油條，最能吃出其原味。甜點則有西班牙炸油條配海鹽焦糖醬、朱古力瑞士卷、士多啤梨撻和自家製黑朱古力等。若覺得魚子醬不夠，也可以加$500追加50克Baeri魚子醬。

三文魚子配三文魚包 魚肉油香交纏

餐廳另推出三文魚子主題，鹹甜品款式和魚子醬下午茶一樣。Ferran選用法國三文魚子，較日本的細顆和柔軟，味道偏向原有濃烈的鹹鮮味。三文魚子的最佳配搭，自然是三文魚夾包配醃酸瓜，魚肉的油香中和了魚子的鹹鮮味，味道和諧。

■La Rambla by Catalunya

Las Perlas下午茶

供應時間：下午 3:00 至5:00

價錢：魚子醬主題：$800 / 2位；三文魚子主題： $480 / 2位

地址：香港中環國際金融中心 3 樓3071 至 73 號舖

查詢：2661 1161

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