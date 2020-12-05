活化舊樓藏茶吧 名家鹽釉茶具歎靚茶

【明報專訊】由1930年代的舊建築活化而成的大坑全新藝術展覽空間THE SHOPHOUSE，每隔1至2個月會定期邀請本地或海外藝術工作者舉行展覽及活動；12月將舉行日本職人展覽，同時又蒐羅、展出全球精選工藝。不說不知，原來這個展覽空間裏隱藏了一間茶吧，你大可以英國著名陶藝家的手做茶具品嘗靚茶。

事緣THE SHOPHOUSE邀得英國著名陶藝家Steve Harrison參與首期展覽，展出30件高難度手做鹽釉（salt glaze）陶瓷茶具，包括茶杯、茶壺等，大受好評。茶具雖美，不用則可惜，THE SHOPHOUSE便向Steve提議展覽完結後，讓店內客人使用他的茶具呷茶，親身感受茶具美態。Steve一口答允之餘，甚至幫忙尋找合適的茶葉來搭配茶具，最終選了經常和小茶園合作的英國著名品牌Postcard Teas，5款茶包括英國早餐紅茶、春摘大吉嶺紅茶、夏摘大吉嶺紅茶、一畝烏龍和Lemon Pekoe。

這裏不像一般茶室以每杯計算收費，而是按重量計算茶葉價格。客人可以購買茶葉回家泡，或由職員運用Steve的茶具在現場即泡即飲，剩下的茶葉再帶回家慢慢品嘗。推介有春摘大吉嶺紅茶、一畝烏龍及Lemon Pekoe。如果喜歡Earl Grey這類帶柑橘香的調味紅茶，不妨考慮Lemon Pekoe，它是以印度生產的夏摘大吉嶺紅茶為基底茶，注入西西里檸檬元素，清香可人。

■THE SHOPHOUSE

地址：大坑第二巷4號

IG：theshophousehongkong

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