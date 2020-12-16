蘇格蘭酒廠推介地道吃法 煙熏威士忌配蠔 一試難忘

Rock Oyster Island Blended Malt：以石蠔為名的這款威士忌糅合了6個不同島嶼出產的麥芽威士忌，總體來說算是較為清淡的入門款式，但當中隱約的煙熏以及海水味較為突出的感覺，同樣相當切合今次主題。（網上圖片）

Bowmore Vault Edition No.1：以Atlantic Sea Salt為主題的這款作品，鹹味極為突出，甚至有種在海灘遇溺的感覺……聽起來好似有點獵奇，不過跟海鮮或味道較重的油炸食品卻是很配。同品牌的Tempest系列，海洋感覺雖未至如此誇張，但煙熏混合木材味也有類似效果。（網上圖片）

Talisker 18 Years Old：2007年World Whiskies Awards世界第一的得主，以Made by the Sea為宣傳口號，帶有明顯海風。除此之外細緻的煙熏、平衡的烤木桶感覺，以及獨特的胡椒辛辣，即使不是配搭海鮮，也是相當值得推薦的作品。（網上圖片）

不少威士忌品牌都會推薦飲家嘗試威士忌跟生蠔的配搭，而艾雷島的Bowmore更是誇張，甚至建議大家吃完以後再拿蠔殼來盛酒，感受一下狂放的海島風情。（網上圖片）

在蘇格蘭旅遊時吃到的海產令人印象深刻，在地的新鮮魚獲甚至不用複雜的烹調已經讓人讚不絕口，價錢更是划算得驚人，你能想像這個豐盛的拼盤只要10英鎊左右嗎？（Tony Leung攝）

雖然威士忌當中鹹味的來源至今仍未有確實的解釋，但無可否認帶海洋風格的作品和生蠔天生一對，而且無論在外用餐或是在家都不難做到，有機會不妨來個不同品種的tasting。（Tony Leung攝）

【明報專訊】隨着天氣漸冷，也算是進入了北半球的蠔季了，相信喜好海鮮的朋友絕對不會放過大啖時令肥美生蠔的機會。但除了配搭白葡萄酒或是氣泡酒，你又知不知道，原來威士忌和生蠔，甚至其他海鮮也能碰撞出不少火花？找個機會嘗一下這種組合，絕對令你一試難忘。

酒食配搭的方法有很多種，其中選擇相同原產地的酒食向來是一個繞不開的課題，不單因為用到最新鮮的本土食材容易創造出色的佳餚，而且當地人多年以來總結出的一些經典吃法，總會有其獨到之處。

根據蘇格蘭政府公布的統計資料，2019年的威士忌出口總量大約為49.1億英鎊(約507億港元)，作為最有名的地道特產絕對是當之無愧，但同年度漁業的出口原來也有接近10億英鎊(約102億港元)，這個數字就比大部分人想像都要來得誇張。當中除了最大部分是三文魚以外，還有非常多樣化的貝類和甲殼類水產，甚至一些土生土長的蘇格蘭朋友笑說，在退潮時的岸邊已能隨便拾到石蠔，所以在當地人的餐桌上從來都不缺海鮮，而這也順理成章和威士忌發展出一套獨特的配搭方法。

加少許威士忌 喚醒生蠔鮮味

其中一個獲得不少酒廠甚至食家推薦的，就是威士忌和生蠔的配搭。除了在品嘗生蠔時喝威士忌，大家不妨也試試在生蠔上倒上少許威士忌，一來烈酒有助去掉冷凍時帶來的腥味，二來亦有助提升蠔肉本身的鮮甜，甚至為它添上一絲絲木桶和麥芽等不同風味，就像喚醒生蠔的魔法一樣，把美味提升到另一層次。而生蠔以外的其他貝類刺身和海鮮冷盤，大家也可以嘗一下這個食法，很多時候也會有意想不到的驚喜。當然加入的威士忌分量也要注意一下，用滴管或是噴嘴加一點點就好了，如果說是像oyster shot把蠔都浸着那樣就太誇張了，到時都吃不出海鮮原來的味道了。

同時大家要留意的是，並不是每款威士忌也能配搭得好，像是水果甜味太重的款式，或是極濃郁的雪莉桶風格作品，加進去時不單沒有相輔相成的效果，反而變得兩面不討好。如真的要和海鮮一起享用的話，個人比較推薦帶少許鹹味的威士忌，像是Bunnahabhain、Old Pulteney、Talisker這些本身也強調和海洋有連繫的品牌，配起來就格外合適。這些品牌在宣傳時，也經常提到類似的組合，甚至他們還會主動參與一些和漁業相關的海洋保育工作。

艾雷島煙熏感覺 與水產鹹鮮互動

來自艾雷島的作品也是不錯的選擇，那一絲絲煙熏的感覺和水產的鹹鮮也有着不錯的互動，但選一些煙熏程度較為適中的作品會較好，免得太重的泥煤味蓋過了海鮮本身的味道。若手上真的沒有以上風格的作品，帶香草和柑橘類感覺的波本桶作品，甚至是較為淡雅的調和式威士忌，也是可以考慮之列。

另外，直接以威士忌入饌也是一種可能。雖然初次聽到難免感到有點浪費，但親身嘗過後也發現到一些有趣的組合。像是煎焗或燒烤海鮮時，在最後加入一些威士忌來灒酒，能提升食物本身的香氣；亦可以在醬汁中加入威士忌，像是煮忌廉汁青口時以威士忌代替常用的白酒；甚至乎筆者在配搭炸魚炸蠔等食物時，曾嘗過一款相當出色、帶煙熏味的威士忌蛋黃醬。當然去到這類做法時，就可以選用木桶或是泥煤味道再重一些的入門級作品，使得在烹煮過後，仍然能保留到明顯的威士忌感覺。

牛羊肉可配味道偏重木桶款式

當然除了漁業以外，蘇格蘭當地仍有不少優質的食品出產：像是牛羊等肉類，甚至傳統食品Haggis，就可以用些味道偏重木桶的款式。不同種類的芝士，則可以按味道濃郁程度選擇適合的配對，例如淡味的芝士可以用些清新一點的作品，而藍芝士則要用一些相對口感強烈的威士忌；雪茄、朱古力或甜點就可以用較甜的威士忌去襯托。威士忌和啤酒在當地亦有種名為Hauf an a hauf的喝法，就是先喝威士忌再用不同風格啤酒作為chaser，近年亦多了人研究配合精品茶以及手冲咖啡等的組合，和大眾印象中威士忌只適合純飲有很大分別。

可以選的話，筆者當然想再次親身到當地感受一下不同的地道酒食配搭，但現時離再有機會旅遊似乎仍是遙遙無期，唯有先在香港吃生蠔喝威士忌，緬懷一下蘇格蘭的海岸風情。

●Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

美術：陳瑞麟

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