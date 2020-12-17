外賣盒速遞驚喜 家中餐桌變法式餐廳

【明報專訊】限聚令人數維持二人，晚市禁堂食，逼得不少人今年在家過聖誕，各大餐廳唯有變陣推出外賣，使大家安坐家中也能嘗到精緻美食。較大路選擇不外乎火雞、烤雞、火腿、沙律、凍肉、焗三文魚等經典佳餚，想吃得特別一點，一樣無問題，有餐廳反傳統推出聖誕素食，又或是中式聖誕套餐，就連西餐也注入新意思。位於上環的一家精緻法式餐廳，以3層精美木盒盛載擺盤極為亮眼的前菜、主菜和甜品，更提供精美餐具，客人只需將送來的食物置於餐桌，點起聖誕蠟燭，即使在家也能享受猶如餐廳用膳的堂食氣氛！

精美擺盤餐具 隨盒附上

提起外賣，想到什麼？外賣錫紙盤、膠盒和紙盒，即使是柯打了聖誕外賣，看着一盤盤外賣盒，節日氣氛已經大打折扣。法式餐廳TATE Dining Room 總廚兼創辦人劉韻棋（Vicky）便構思出美食盒連餐具的外賣概念，客人可於網上美食購物平台「Date by TATE」訂購，速遞員便會將3層木製美食盒送上門，上層是前菜，中層是主菜，底層是甜品，吃畢後會回收盒子和餐具，既美觀，又環保，一舉兩得，而最重要的是盒內所有菜式均盛載於漂亮的餐碟上，擺好陣勢，原封不動送到你家中，只要把菜式置於餐桌上，放上附拉絲黃銅等金屬餐具（須歸還）和餐牌，只要添加少許聖誕裝飾，在家也能感受到猶如在餐廳用膳的聖誕氣氛！

美食盒的餐點按時令變更，12月是節慶的月份，餐廳便推出節日餐單配麵包，麵包有維也納麵包配法國牛油，以及牛油麵包磚 （brioche cube）配招牌腐乳牛油，此腐乳牛油乃Vicky的精心傑作，腐乳味突出，一直是餐廳的招牌名物。

盒子上層為前菜，有冬季蔬菜配帕爾馬火腿、煙熏帶子及鰻魚配粉紅薯仔及法式酸忌廉、醬油雞肉卷配茄子魚子醬和生菜沙律，以及薩丁尼亞糰子（sardinian gnocchi）配時令松露。部分菜式為了因應節日餐單而升級，如冬季蔬菜會加入意大利高級火腿。4款前菜中，較特別的是煙熏帶子及鰻魚配粉紅薯仔及法式酸忌廉，帶子肉質鮮甜帶煙熏香，鰻魚入口較坊間清淡，烹調至剛熟，也不帶一絲腥味。

法國牛油麵包焗牛柳 柔軟富肉味

中層是二選一主菜，包括法國牛油麵包焗牛柳配四川牛肉汁，以及藍龍蝦配葱油和京葱忌廉。這個看來像威靈頓牛柳的牛肉是Vicky的得意之作，原因是包裹牛肉的並非普通酥皮，而是他們自家製作的法國牛油麵包（brioche），她先將澳洲Mayura和牛煮至約medium rare（三成熟），柔軟易嚼，富肉味，再將牛柳裹在牛油麵包中焗，建議先吃原味，之後再添加自家製的四川牛肉汁，增添層次。如果想牛肉再熟一點，可按美食盒附設的加熱指引，在家中煮至自己接受的程度。至於藍龍蝦，肉爽甜，以中西合璧的葱油和京葱忌廉配搭，也頗有風味。

最後打開底層，看見如油畫般美麗的甜品擺盤，款式充滿節日氣氛，香料蘋果撻配多款法式小甜點，如栗子蜂蜜蛋糕、雪花造型薑餅和朱古力蛋糕配紅酒果醬，個人推介香料蘋果撻，蘋果酸甜味適中，香料輕淡不會搶去蘋果味道，做得出色！整體上所有菜式均用保鮮紙包好，擺盤沒變形，吃得賞心悅目。唯一美中不足的是底層的木盤是連着木架，不能個別拿出來拍照，要相機「食先」的朋友，唯有要遷就角度了！

■Date by TATE 時令美食盒節日餐單

價錢：$1180起/位（最少2位起）

網店：bit.ly/2Kqjcb4

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

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