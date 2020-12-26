西環味遊烏魯魯 澳洲式咖啡點止flat white

澳洲奶啡——Flat white（左，$40）和piccolo（右，$35）都是澳洲著名的奶啡，分別是flat white奶泡比意式cappuccino和latte少，piccolo比flat white再少一些奶泡，咖啡味更明顯。（黃志東攝）

【明報專訊】咖啡滿載學問，產地、品種、烘焙、工具統統講究，甚至乎各地均發展出獨特的咖啡文化。當我們捧起一杯咖啡，喝下的不止是咖啡，還有各地的品味和風情。疫下停飛的日子，在香港的大街小巷，尋找不同地區的特色cafe，或可一止旅行癮。近期一家新開的澳洲式咖啡店，提供flat white、piccolo、magic、long mac topped up等正宗Australian coffee，呷一口，恍如味遊墨爾本、珀斯。

數名曾於澳洲生活的香港人，最近在西營盤開了一家澳洲式咖啡店TIL - Today is Long（下稱TIL）。店面有別於一般純白、木色的文青系cafe，這裏大膽地以橙紅為主色調，呈現澳洲知名地標、橙紅色的艾爾斯岩（Ayers Rock，又名烏魯魯Uluru）。小店提供沙律碗、牛角包窩夫（croffle）、多士等食物，配料較具澳洲風味，可吃到當地名醬Vegemite（深棕色的發酵食物醬），是澳洲人塗麵包、吃牛油果時經常吃的醬料。

感受墨爾本magic強烈餘韻

說到主角咖啡，TIL選用墨爾本咖啡品牌Small Batch烘焙的咖啡豆，屬中淺焙，帶酸味，店內的espresso主要用危地馬拉和埃塞俄比亞的混合豆，帶有花香。餐牌以澳洲盛行的咖啡居多，最具標誌性的當然要選flat white，奶泡及奶含量均比cappuccino和latte少。名稱也按澳洲當地說法，例如short black指espresso、long black為double espresso加100毫升熱水，做法是先在杯中加入熱水，再加入咖啡，重點是保留表面的cream。較特別的是有各城市盛行的咖啡，以long macchiato（double shot espresso雙份濃縮咖啡）為例，西澳珀斯發展成long mac topped up，即在杯中加入雙份濃縮咖啡，然後注滿奶或奶泡，啡味更悠長和濃厚。還有一款在墨爾本盛行的magic，double ristretto（雙份前段的濃縮咖啡）加奶至三分之二滿時，比flat white少奶，啡味餘韻較強烈。

偏好淺焙滴漏 突顯原味層次

店內咖啡師Gary表示，澳洲擁有自己的咖啡文化，由1960年代深焙的意式咖啡主導市場，至90年代墨爾本等城市開始建立起自己的咖啡文化，足足花上約30年。2000年左右開始澳洲的第三波咖啡浪潮，咖啡師和品牌的質素再次提升，咖啡豆多淺焙至中焙，偏好filtered coffee（滴漏式咖啡）以突顯咖啡的原味和層次。現時飲咖啡屬澳洲人的日常習慣，就像香港人飲奶茶或檸檬茶般普及，每日起碼1杯咖啡，早上必要來杯morning coffee。喜歡這裏有個性又輕鬆的氛圍，何不早上來買杯澳洲咖啡，在疫下感受澳啡風味。

■TIL - Today is Long

地址：西環西營盤皇后大道西172號建興樓地舖

查詢：fb@Todayislong

文：陳麗斯

編輯：林曉慧

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