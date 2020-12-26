澳啡迷必到小店 歎布里斯班的「酸」

最佳組合——Flat white（前，$36）順滑富奶香，而拿破崙（後，$55）酥皮之間夾着慢烤蛋白脆，香脆而不死甜。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】悉尼咖啡偏nutty 墨爾本帶花香

澳洲式咖啡迷的insider，相信一定會認識藏身於渡船角小巷的隱世咖啡店La Luz Coffee and Patisserie。創辦人兼咖啡師Elyce曾於澳洲布里斯班生活及留學7年，回港後從事咖啡工作，於2017年開設La Luz，主打澳洲式咖啡，並推廣澳洲咖啡文化。Elyce指當地不同城市的咖啡風格迥異，悉尼因為華人較多，啡味偏向nutty；墨爾本的啡味多帶花香，咖啡店帶一種慵懶氣氛，layback一些；而布里斯班的啡味則帶少許酸。

那La Luz又走什麼風格？Elyce指La Luz是西班牙文，解作光明，走陽光路線，希望發放正能量。起初引入布里斯班Parallel Roaster烘焙的咖啡豆，帶來富酸味的啡味。近年她又積極引入澳洲不同地區的咖啡豆，例如布里斯班的Light coffee、墨爾本的Code black coffee。咖啡單上有澳洲式齋啡和奶啡，例如long black、flat white和piccolo。說起piccolo，傳統上espresso和奶的比例為1比1，奶泡比flat white再少一點，加上分量較少，坊間有「mini cafe latte」之稱，近年備受本地咖啡迷關注。曾於日本咖啡店工作的Elyce，更發現日本的macchiato其實就是piccolo。

王牌拿破崙 香脆不死甜

小店的食品和甜品水準高，La Luz全日早餐是人氣選擇之一，沒有番茄焗豆之類的「頹料」，有煙三文魚、酸種麵包、炒蛋配半個牛油果，蛋炒得軟滑，有水準。甜品方面，香蕉蛋糕濕潤，杏仁撻入口軟滑，撻底富牛油香，還有王牌的手工拿破崙，3層酥皮之間夾着慢烤蛋白脆，不死甜，而且集酥脆與香脆兩種脆度，層次豐富，非試不可。

■La Luz Coffee and Patisserie

地址：佐敦文苑街28號文耀樓地下B舖

查詢：fb@laluz.hk

註：疫情期間供應的外賣咖啡餐單可能與堂食有異，宜先向店舖查詢

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