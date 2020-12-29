觀塘另類「航海歷險記」 海濱舊貨櫃 奇遇精品咖啡

自家烘焙——Sinbad製作小批次烘焙的咖啡豆，拼配咖啡豆、單品咖啡豆、掛耳包，可在店舖或網上購買。即日起至2021年1月5日網購享有免運費優惠。（咖啡豆$125起/200克，掛耳包$115至$125/一盒10包）（林靄怡攝）

Seaworthy——以巴西、印尼、危地馬拉、埃塞俄比亞的咖啡豆拼配的Seaworthy，冲出來的意式濃縮咖啡（espresso）帶有明顯西柚酸甜，製作成牛奶咖啡則會有杏仁、焦糖味的香甜。（latte、flat white、cappuccino，各$36/杯）（林靄怡攝）

【明報專訊】在商業社會，夾縫中生存的小店有別樹一格的魅力，它們不隨大眾標準、不流水作業，窩在小空間內默默製作自家味道，總有一班忠實擁躉。疫情期間愈來愈多人買咖啡豆、掛耳包在家冲泡，若喝膩了大品牌的烘焙風格，不妨試試精品咖啡小店的手藝。位於觀塘海濱、以航海歷險為主題的外賣小店，店主蒐羅了價錢親民的優質咖啡豆，讓樸實的美味融入生活；位於高山劇場附近的小店，則主打果酸味咖啡，希望用難忘的果香打破咖啡的刻板印象。

（註：因應政府防疫措施，店舖開放時間及營業資料以官方公布為準）

自家工場烘豆 盼普及精品咖啡

在海風颯颯、綠草如茵的觀塘海濱花園，有一間外賣咖啡店Sinbad Coffee Roasters。店舖由舊貨櫃改建而成，以藍白、水手歷險為主題。小小貨櫃倉內，有齊精品咖啡店該有的器具與專業設備，舖前開一扇窗，便成開放式吧台，客人在那裏下單、看咖啡師冲咖啡。這樣一家小店，背後竟有自家烘豆工場，老闆Carole Ho於2014年辭退精算師工作，遠赴美國訪尋導師讀烘豆課程，繼而創辦Sinbad。「很久以前，我便喜歡喝咖啡，喜歡一切與味道有關的東西。我一直想找一門值得一生追求的工藝，慢慢做到老。烘豆便是這一回事。」Sinbad最初是一間網店，Carole在柴灣設studio烘豆、賣豆，「我不喜歡被說成是放棄高薪厚職去追夢。在外國，像我這樣從事一份工作多年，再轉而尋找第二職業的故事有很多。人生中找到一件竭力追求的事，是很難得的」。

大約兩年前，為了想烘炒的咖啡有更多人喝，Sinbad有了實體店，專賣外賣咖啡、咖啡豆和小量糕餅輕食。「經營外賣店可專心做咖啡、練習烘豆，不用兼顧其他。」小店裏沒售藝妓、雙重厭氧發酵等近年備受吹捧，但極端昂貴的咖啡豆。「有很多咖啡豆價錢親民，味道雖不至於令人驚豔，但都很好喝，不應該被忽略。我認為這樣可幫助精品咖啡普及化，當它（比商業咖啡）好喝，價錢卻差不多，客人毋須理解背後複雜的原因，若有天想慢慢了解（精品咖啡），便不會再回頭（喝商業咖啡）。」

Seaworthy帶西柚酸甜 焦糖尾韻

這裏的house blend均以航海相關的名詞命名。比如Seaworthy，是當年Carole念精算科航海保險所學的專有名詞，代表一艘船的穩定度，是否合乎航海條件。這款咖啡入口帶明亮的西柚酸甜，中段有杏仁般的香甜，並有焦糖般的尾韻；另一款咖啡Fish Island則命名自《仙巴歷險記》第一個故事，Carole很喜歡這故事，開懷地笑說：「水手們如獲至寶登上島生火、煮飯，豈料那海島是鯨魚的背部，鯨魚一翻身，所有人掉下海中，然後又漂流到另一地方，充滿奇遇。」Fish Island拼配了東帝汶咖啡豆，這產地並不常見。「它位於印尼旁邊，屬亞洲豆，帶草本、堅果香甜，有輕微柑橘味，口感相對清潔。多年前一個志願組織於東帝汶教當地人種咖啡樹，我認識其中一個義工，後來那朋友告訴我，組織主席在那裏幫手，卻被行雷時倒下的樹壓死。朋友問我能否試用東帝汶咖啡豆，以支持他們。我當時覺得質素雖不算很高，但有發展潛力，亦具特殊意義，能幫助當地人，便用作house blend。直至後來搜索到品質很好的東帝汶豆，便沿用至今。最近見有幾個外國知名烘豆師都用東帝汶豆，相信水準會不斷提升。」

歎Fish Island 細味東帝汶豆故事

烘豆就像不能預測的航海歷程，生豆品種、處理方式、含水量，甚至烘焙環境的溫度、濕度等各種因素，都會影響成果。「很多年前我翻看一場烘豆比賽的評判資料，發現6名參賽者烘同一種豆，評判卻嘗出不同味道，實在太神奇，於是購入一台烘豆機在家研究，很快便知這門手藝得花很長時間鑽研。」6年來，Carole都在繼續這場歷險，在烘豆的大海裏探索，「烘豆時我總是很專心地留意過程，烘得好當然開心，但有時也會煩惱，要每次持續烘得穩定地好是一項挑戰」。在海邊開一家咖啡店，賣自家烘焙咖啡，原來在商業掛帥的香港，仍有人默默實踐。「有點兒似在發夢，但也要嘗試，希望我的品牌愈來愈多人認識，即使不會賺好多錢，至少有條窄路可以存活下去。」

■Sinbad Coffee Roasters

地址：觀塘海濱道90號地下2號舖

營業時間：周一至五上午8:00至下午5:00、周六日中午12:00至晚上6:30

網址：sinbadcoffee.com

IG：@sinbadcoffee

文：吳穎湘

編輯：林曉慧

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