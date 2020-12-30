Quicknote：瓶裝雞尾酒送上門

自選套餐：DEAD &餐單上的所有美食均可配搭雞尾酒組成優惠套餐，如定價$98的&Wings & Drinks。（酒吧提供）

【明報專訊】席捲烹飪界的farm-to-table風潮吹進酒吧界， PENICILLIN是香港首家主張「閉環生產模式」 的可持續酒吧，主力選用本地食材或將「剩食」升級成「好食」，以香港的地道風味為基礎，設計出各式各樣的創新美食和雞尾酒，並同時致力於推廣低碳之道。DEAD &則是本地最炙手可熱的新酒吧，供應美味且價格合理的雞尾酒。

為配合政府實施的堂食禁令，這兩間由酒吧界傳奇人物Agung Prabowo和Roman Ghale開設的酒吧調節營業時間，每天正午12時至下午6時供應酒吧的招牌美食和雞尾酒，下午6時後大家亦可以透過酒吧的外送及自取服務於家中享用多款特色餐飲。

PENICILLIN的外送及自取服務供應全新特大瓶裝雞尾酒（每瓶$500/500ml），自取最低消費$500；而外送服務最低消費則為中環區$1000 、山頂及其他港島地區$1500、九龍區$2000。500毫升裝雞尾酒包括多款PENICILLIN創新的招牌雞尾酒，如Alexander Fleming（ecoSPIRITS威士忌、高良薑糖漿、石榴紅菜頭醋和梅茲卡爾酒）；Something Clear（羊奶威士忌、經提純的柑橘、生薑蜂蜜發酵酒和煙熏烈酒點綴）；Goose Negroni（野生鵝莓苦酒、洛神花苦艾酒、椰子NIP杜松子酒）等。

DEAD &出品的250毫升外賣瓶裝雞尾酒每瓶售價$150。外送服務最低消費為中環區 $300 、山頂及其他港島地區$600及九龍區$1000。瓶裝雞尾酒的選擇包括Manhattan、 Old-Fashioned、Negroni、Boulevardier、Sazerac及Dry Martini等。另外亦有招牌佐酒美食，包括Dead Dog特色熱狗（$68）、「KFC」炸雞（$98）、&Wings香脆餃子雞翼（$68）和&Fries炸薯條（$58）等。特別一提，PENICILLIN及DEAD &外送服務均不包括新界及離島地區。

●查詢：

PENICILLIN 9880 7995

DEAD & 9886 5711

整理：張曉冬

[Food & Beverage]