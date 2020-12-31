飲食界新寵貴得有理 日本香軟生方包熱潮襲港

極美、極生——「極美」（左，$24）和「極生」（右，$26）的28mm style獨立單片裝。另有15款jewel jam系列果醬，分水果、牛奶和日式3個系列，圖中（前左起）有石榴草莓（$65）、翡翠抹茶（$70）和牛奶煉乳（$70）。（黃志東攝）

「極美」方包——嵜本推出的「極美」方包，不含雞蛋和牛奶，採用北美的小麥麵粉等材料，並以湯種製法來保留水分，方包濕潤和軟熟，愈咀嚼愈有麥香。（$45／斤（註），$24／片，約28mm厚）（黃志東攝）

【明報專訊】2020年日本颳起「生食パン」或「高級食パン」的飲食風潮，台灣稱為生吐司或高級吐司，香港則稱為生方包或高級方包。現時日本的方包熱潮不斷升溫，專門店多不勝數，就連傳統漬物老店，以至和服店、報紙分銷店等也加入賣方包行列。在日本，一條生方包約賣800至1000日圓不等（約60至75港元），比普通方包貴幾倍，但依然一包難求，究竟它有多好吃？日本剛宣布向外國人實施入境禁令，加上疫情仍未平靜，看來仍有一段時間無法到日本。幸好，大阪一家著名高級方包店剛登陸香港，大家可以一嘗這款炙手可熱的生方包！

「パン」（讀音：pan）是日文麵包的統稱，而「食パン」（讀音：shokupan）按日語辭典《廣辭苑》解釋，為使用箱形模具烘焙的麵包，烤烘時模具沒蓋上金屬蓋，麵包頂呈圓拱形；模具蓋上金屬蓋，麵包則呈方形。簡單來說，即就是香港人所說的方包或白麵包，台灣則稱白吐司。因此香港A-1 Bakery將「生食パン」譯為「生方包」，貼地又易明。

那麼生方包的「生」字點解呢？指未熟透？沒有加工？非也。日本甜品界近年出現「生」的新類別，最為人熟悉的是生朱古力，指材料中加入鮮忌廉（生クリーム），使朱古力質感更柔軟。凡附有「生」字的甜品，製作方式各異，但最終目的都是令食品的柔軟度提升，因此「生」多了十分柔軟的意思。

據《麵包之明治百年史刊行》記載，麵包於17世紀由歐洲傳入日本，歷經幾個世紀至普及，曾作為軍糧、賑災糧食，是日本最基本的食糧之一。超市賣的一般方包，一袋 6片裝連稅約百多元日圓。然而，2013年於大阪創業的「乃が美高級『生』食パン專門店」，卻改寫了方包的形象。

探訪長者 啟發製作軟腍方包

乃が美的創辦人阪上雄司，本身是大阪職業摔角的會長，於某次探訪長者活動中，發現他們嫌方包皮太硬而棄之。這個麵包素人忽發奇想，希望製作出連麵包皮也軟熟得可讓老人家直接食用的方包。他花了兩年鑽研，以加拿大的小麥麵粉、忌廉、牛油和蜂蜜等材料，終研製出更高質素的生方包，口感柔軟，掰開麵包可拉絲。

乃が美的生方包檔次定位較高，原條約賣800日圓，比一般方包貴幾倍，所以稱為高級生方包。乃が美在開張首日只賣出30條，業界和外間都看淡，認為很快會結業，怎料憑着軟熟口感獲得廣大麵包迷支持，口碑載道，漸漸形成熱潮，甚至各行各業的商家亦爭相跟風賣方包。為了避免抄襲，阪上於2015年在日本把「高級『生』食パン」註冊為商標，日後開店者為免爭議，泛稱為高級方包或生方包。

「極生」不含蛋奶 「極美」奶香誘人

大家還記得以半熟芝士撻打響名堂的PABLO嗎？創辦PABLO的嵜本三兄弟中，老大嵜本将光於2017年開設「高級食パン 嵜本 SAKImoto Bakery」，加入售賣生方包的行列。最近它登陸尖沙嘴開設分店，使無法遊日本的港人也能品嘗這麵包潮物。店子賣「極美」和「極生」2款立方磚形方包，每天供應各250條。方包選用北美地區生產的小麥麵粉，「極美」不含雞蛋和牛奶，採用湯種製法（utane dough），麥香濃郁，軟熟易撕開；「極生」加入北海道牛奶、牛油和蜂蜜所製，採用湯種和中種製法（sponge dough），經過至少18小時低溫發酵，富蜜糖甜味和奶香。可選原磚或28mm厚切單片裝購買，前者每款口味限買1條，後者每人限買2片。

店內提供堂食，不過餐單上只有一款「果醬Shokupan」組合。客人可自選「極美」或「極生」其中一款麵包，店家把它烤成多士後，再配牛油或3款自選果醬（共有15款選擇），外賣則只配2款自選果醬。記者試過多士後，感到兩款味道分別不大，果醬分量少，不夠喉，還是未烤前的麵包味道較突出軟熟、美味。

■SAKImoto Bakery嵜本高級Shokupan專門店

地址：尖沙嘴港威商場L3 3208舖

查詢：3590 8297

註：日本以斤計算方包重量，日本麵包公平交易協議會（日本パン公正取引協議会）規定1斤為340克以上，1.5斤為510克以上

文：陳麗斯、唐可怡

編輯：王翠麗、王素怡

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