Quicknote：簡約咖啡店進駐將軍澳 今日送咖啡

簡約設計——新店貫徹簡約設計風格，除有咖啡師現場冲泡外，將軍澳新店亦特設自動販賣機，提供不同風味的咖啡掛耳包。（餐廳提供）

【明報專訊】著名咖啡店NOC Coffee Co.在今天（12月31日）進駐將軍澳，開設新店NOC Papillons & Bakery。上午10:00正式開業，首100名顧客將每人可獲贈咖啡1杯，可從咖啡餐單上任選，先到先得，送完即止！

新店佔地4000平方呎，貫徹純白、水泥灰和自然木色的簡約設計風格。這裏更首設開放式糕點烘焙空間，每日新鮮製作麵包糕點。所有出品均用日本麵粉及法國牛油製成，主打酸種麵包、牛角包、曲奇和蛋撻，堂食則推介全日早餐、酸種麵包多士和乳酪杯。

店內提供4款咖啡豆，House Blend源用王牌的No.18拼配豆，選用哥倫比亞和巴西咖啡豆，屬中深烘焙程度，味道偏果味重，帶黑朱古力風味，其餘為季節性的單品豆（Single Origin）。現時手冲咖啡選用2款咖啡豆，一款來自洪都拉斯，屬中烘焙的日曬豆，因發酵過程比較長，濃度較高，帶紅酒香味；另一款來自埃塞俄比亞耶加雪夫產區，由於位於海拔較高位置，日夜溫差大，咖啡果子會較甜並帶花香。顧客除了可在店內歎咖啡外，也可在零廢棄咖啡角以無包裝形式購買咖啡豆，或於自動販賣機選購獨立包裝濾掛式咖啡包。

■NOC Papillons & Bakery

地址：新界將軍澳唐俊街21號翩匯坊地下1A號舖

查詢：2569 6069

整理：陳麗斯

[Food & Beverage]