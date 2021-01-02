營養師意見：初試生機飲食 宜混合熟食

【明報專訊】生機飲食是什麼？美國註冊營養師及國際生活方式醫學會認證專家陳秋惠解釋，除了不吃肉、蛋奶，也戒吃經加工精製的食材如麵包、意粉等；亦規定以44.67℃以下的溫度烹調食物，以保留當中的維他命、協助消化的酶（enzyme）等。生機飲食強調要多吃新鮮水果、蔬菜、堅果及種子等天然食材，可令人減少攝取含脂肪的加工食品，有助體重管理。

她補充，生機飲食講求均衡配搭，有些人長期奉行生機飲食，變得更精神，某些身體毛病都遠離了；也有人因吃得單一或不夠均衡而引致長期病。對於初試者，她建議嘗試混合熟食和生機飲食，每餐包含一款生機飲食菜式，例如果昔、沙律、用攪拌機打成的蔬菜湯，或在三文治（全麥或黑麥麵包）中夾入紫花苜蓿芽、紫蘿蔔芽或西蘭花芽菜，搭配煮熟的番茄，因為熟番茄含更多茄紅素，而煮熟的菇菌及蘆筍也含豐富的抗氧化營養素，以保持營養攝取充足，尤其適合需要禦寒的冬天。

陳秋惠強調，奉行高比例的生機飲食，一般較適合體質健康及經常曬太陽的人，生吃的食物也不宜多於全日攝取量的90%；而體質差、消化能力弱、腸胃多病、孕婦或有長期病患的長者，均不適合高比例的生機飲食，事前應向註冊營養師或家庭醫生尋求專業意見。

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