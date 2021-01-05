星級大廚古法炮製 親民價歎「金芝」薄餅

海鮮薄片墨汁燉飯——以風乾一年的Acquerello意大利米烹製，加入白酒、魚湯和新鮮墨汁，飯粒飽滿，有咬口得來不會過硬，飯面綴以軟腍的八爪魚片、鮮味的帶子、肥美大蜆和青口，鮮味誘人。（$198）（黃志東攝）

自家製香脆墨魚包配意式青醬、乾茄醬——靈感源自佛羅倫斯市場著名的牛肚包，改以墨魚為餡，先用蔬菜、葡萄酒、番茄和香料將墨魚煮至香腍，配上自家製的墨汁麵包，吃時別忘了沾上以番荽、大蒜和鯷魚製作的意式青醬或紅色乾茄醬，滿滿的意大利風味。（$158，跟薯條另加$30）（黃志東攝）

情人眼裏出肉肉（左）、經典卡邦尼意粉（右）——薄餅用上莎樂美腸、帕爾馬火腿、茴香風乾臘腸、意大利煙肉及莎樂美辣肉腸5款意大利風乾肉，再配上mozzarella和自家製的酸種麵糰手工餅底製成，粉紅肉片鋪滿批面，鹹鮮突出，啖啖肉香（$168）。至於卡邦尼意粉則是傳統不加忌廉、牛油的做法，每條手工麵條都滲透豬面頰肉的肥美油香和芝士蛋黃醬汁的惹味，令人一啖接一啖（$148）。（黃志東攝）

【明報專訊】人人都說近年物價昂貴，吃頓茶餐廳都要50、60元。不過最近有名意大利米芝蓮星級大廚來港，在海港城開了全新餐廳，百多元就食到味道正宗薄餅、意式麵飯，是否很吸引呢？這名出生於那不勒斯的名廚Andrea Alimenti，已連續20年榮獲米芝蓮星級名銜，今次應邀來港出任行政總廚，親自坐鎮掌勺，主打多款薄餅和手打意大利麵食，要將家鄉的家常味道以大眾化價錢帶給港人。

翻翻餐牌，圖文並茂，除了海鮮拼盤，最貴的菜式300元有找，分量亦大，一看就知走親民路線，一家大細來吃，也不怕肉痛。很多人都知那不勒斯是薄餅的發源地，Andrea做薄餅的手藝，是從小培養的。受爸爸薰陶，他對薄餅的大細、厚薄、麵糰的質地，很有堅持。「我敢說人客在這裏吃到的薄餅跟意大利吃到的味道是一樣。」Andrea一臉自豪地說。

酸麵種烤焗 批底香脆邊柔韌

為了做出正宗薄餅，Andrea花了很長時間鑽研，最後從當地老人口中學得秘方，以意大利產Petra 3石磨麵粉，加水、蘋果皮、蜜糖和砂糖來起種，培植酸麵種。以此加入麵糰發酵一至兩天，再加上恰到好處的烤焗技巧，就能做出批底香脆，批邊柔韌有咬勁，又帶麵粉香的正宗那不勒斯薄餅。店中供應9款傳統意式口味薄餅：芝士鯷魚薄餅指明要用Cetara盛產的醃製肥美鯷魚，鹹鮮味濃；「情人眼裏出肉肉」薄餅，用足5種意大利風乾肉製成，望上去粉紅嬌嫩，入口全是肉香和mozzarella芝士香，肯定是食肉獸最愛。此外，大廚又特地為香港市場炮製了3款限定口味：加了鵝肝、無花果醬及脆皮豬肉的「趣脆豬」，配搭新穎；還有批面有大大件龍蝦尾的「深海龍薈」，一望就知用料矜貴。不過論特別，一定要數「金芝肉醃」，居中放上一個鋪上24K金箔的burrata芝士波，旁邊有醃吞拿魚和油漬車厘茄，賣相貴氣，奶香魚香並重，全港只此一家。

手工意麵富蛋香 掛汁有咬口

不得不提，店中另一主打就是每日新鮮製作的意大利麵，款式共有8款之多，包括：意大利餛飩、馬鈴薯丸子、貝殼粉、直通粉、吉他麵、扁意粉、千層麵及意粉，全部選用來自意大利中北部一間超過160年歷史、家庭式麵粉廠Molino Quaglia的Petra 7220麵粉。這種麵粉專為意大利麵所出產，吸水度高，富小麥香，加上Andrea的手藝，做出來的麵條不止富彈性，又有蛋香，而且非常掛汁，無論製成傳統的卡邦尼意粉，還是龍蝦扁麵，都特別有咬口，滋味淳樸踏實。一家三口，一個薄餅、一碟意粉，再點上兩道甜品，500元已經可以食到米芝蓮名廚手藝，是不是很划算？

■Da Filippo Trattoria

地址：尖沙嘴廣東道25號海港城港威商場3樓 3203-3204A 號舖

查詢：2117 1984

文：胡慧敏、陸悅

編輯：梁小玲

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