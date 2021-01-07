西班牙精選：豪歎tapas 升級靚「腿」鹹香一點甜

【明報專訊】意大利菜以外，西班牙菜在香港也很受歡迎，尤其是細細碟、種類繁多的tapas，切合香港人心多多的性格。Reserva Ibérica Hong Kong就剛剛在apm開了旗艦店。這個有40多年歷史，來自西班牙巴塞隆拿的伊比利亞火腿品牌早前已在香港開了兩間café，今次觀塘店屬升級版，地方更大，食物種類亦更多。翻開餐牌，果然款式繁多，最吸引的當然是招牌火腿。品牌從西班牙全國不同產地嚴選血統純正、橡果餵飼及天然放養的靚豬，製成火腿，由36個月至70個月不等。坊間買到的一般只有48個月，但今次店方首次進口北方寒冷地區的黑毛豬，醃製期較長，入口嘗到甘香鹹鮮肉味，細細咀嚼，就會吃到點點甜味，非常罕見。堂食的火腿都是由專人即點即切，能夠順住肌肉紋理，入口油香滿溢。

餐廳亦提供20多款tapas，由$50至$120不等，想食得豪邁點，可選tapas套餐，自選3款或6款，計起來大約原價88折：火腿薯丸、黑松露火腿三文治、炸魷魚圈、和牛他他……再加杯sangria，邊飲邊食，chill！怕吃不飽？可以試試西班牙著名的paella，又或者烤肉主菜。慢煮一晚再半煎炸而成的乳豬亦非常不錯，大廚細心地去骨，一啖入口，外皮脆卜卜，肉質又細又嫩。另外，店中的麵食也不錯，尤其是以海鮮湯煮成的米形意粉，湯頭用上12斤蝦頭，加茄蓉熬煮6小時而成，鮮味濃郁，用來煮意粉及paella，十分鮮味。順帶一提，臨走前別忘了買點火腿回家，和堂食一樣貨色，但價錢便宜些，每包30克，加支酒，隨時可以和愛人即興來個火腿party。

■Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期（apm）1樓L1-13號舖

查詢：3148 1388

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