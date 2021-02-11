DIY經典雞尾酒 蘇格蘭威士忌變奏新口味

Highball：威士忌30至40ml，加入已放冰塊的高杯中並把酒拌得冰凍，以約1:4的比例慢慢斟入梳打水，再稍拌兩下，按喜好加入裝飾。（Tony Leung攝）

【明報專訊】平常到酒吧點一杯威士忌雞尾酒，若沒有特別指明，相信調酒師也偏向使用美國生產，或是一些較廉價的調和式作品；也有不少鍾情威士忌的酒友，認為以蘇格蘭的佳作調酒，未免有點浪費。但事實上，以個性鮮明的蘇格蘭單一麥芽威士忌調製雞尾酒，可碰撞不少火花。

當然不是叫大家以珍藏的愛酒混合其他飲料，但即使以12年以下的入門款式，其實也可以玩出很多不同花樣。風格偏向清淡的威士忌，可以選一些口味配合的材料；木桶或是香料味比較突出的威士忌，則能夠為原本的recipe帶來另類調劑。來自艾雷產區或相似的煙熏作品最是有趣，可以為雞尾酒添上一份蘇格蘭獨有的情懷。

簡單highball添刺激感

當中最簡單的組合自然是威士忌加梳打水（即highball），這組合備受歡迎，近年在世界各地都能找到罐裝版本。如要講究，所用的杯子、冰塊和梳打水也有很多不同版本，筆者暫時在酒吧喝過最深刻印象的一款，就是用冰凍的杯，將雪得像冰一樣低溫的威士忌，直接以約1:3的比例加入梳打水，稍為拌兩下再倒上薄薄的一層酒。

一般來說，highball多選清淡或帶甜的作品，但試試改用帶煙熏味的威士忌，並且加一些辛香料裝飾，你會在爽快以外嘗到不同刺激感。這不是筆者胡亂建議，有些品牌都會推廣這些配搭，例如在酒展中筆者就嘗過加入磨研好的胡椒或辣椒鹽的Talisker highball，還有混入咖啡碎的Ardbeg highball等，這些簡單到在家裏都可以隨時炮製的組合，嘗起來比你想像更加有趣。

泥煤辛辣遮蓋蛋腥味

說到略為複雜的配方，當然不得不提連名字都帶威士忌的經典whisky sour。但當調製這款雞尾酒時，也需要面對一個比較關鍵的問題，到底要不要下蛋白？蛋白在搖晃後會化身為細緻綿密的泡沫，但的確有人不太接受生雞蛋的輕微腥味。在這時候，島嶼出品的重口味威士忌便大派用場。

煙熏泥煤和辛辣的味道，對味蕾帶來強烈衝擊，蛋白那微腥味立刻就被掩蓋了。筆者曾到過不少威士忌吧，他們的signature cocktail就有一款類似配方。筆者個人偏好像Kilchoman或Ledaig這一類，在煙熏之外也帶有些許像煙肉和燒烤的味道，放在調酒中往往有意想不到的效果。這妙招在其他調酒也適用，例如原先以伏特加調製的bloody mary，亦可以煙熏威士忌辟去番茄汁的腥。

雖然泥煤威士忌可以調製不少雞尾酒，但筆者也不是想吹捧它成為調酒中的萬能藥，也有不少用其他風味威士忌調製的雞尾酒。說到強度比較高的雞尾酒，相信你就算沒有喝過manhattan，也聽說過吧。Manhattan多數用波本或黑麥威士忌加上sweet vermouth調製而成，當改以蘇格蘭威士忌做材料，就被稱為rob roy，沒了美國作品那種明顯的穀物甜味和香草感覺，是一個比較dry的版本。筆者個人比較喜歡用口感較圓潤而帶明顯木桶味的作品，配搭像Antica Formula這些較強的vermouth，成品深沉的藥草和朱古力味道，喜歡較濃口味雞尾酒的朋友可一試。

威士忌「熱檸蜜」暖笠笠

另一款適合寒冷天氣喝的是hot toddy，事實上並沒有太嚴格規定用哪一種烈酒，不過大部分人都是用威士忌製作。最主要是取其暖身效果，可以按喜好酌量添加檸檬片、薑片、丁香、肉桂等，簡單點來說就是加了威士忌的熱檸蜜；要是沒有那麼多香料，可以辛香味較明顯的雪莉桶威士忌代替。說到熱的雞尾酒，其實連Irish coffee也可以改用蘇格蘭威士忌，不過效果沒有那樣出眾。

酒友也不必覺得這些調配方式太過奢華，其實只是換個方式享受較日常的威士忌而已。真的要說浪費，筆者在英國還見過有酒吧以Dalmore的高年份限量款式去調old fashioned，每杯索價數千港元……

●Tony Leung：fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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