Quicknote：200年醉人探索旅程

【明報專訊】兩個世紀之前，John Walker在蘇格蘭鄉郊開設小型雜貨店，從此展開了將蘇格蘭威士忌帶到世界各地的精彩旅程，2020年更是品牌成立200周年紀念。為了記錄這個里程碑，品牌推出4款絕世限量版威士忌，正好配合新年送禮，讓大家向親朋摯友送上節日祝福。

Johnnie Walker Blue Label 200周年限量紀念版的瓶身設計呈現世界各地知名地標，向品牌開拓精神致敬，更記錄了品牌遠赴世界不同角落的旅程。濃郁的香草和蜂蜜甜味最先湧現，然後是焦糖、榛子和黑朱古力的香味，最後是柔和持久的煙熏味，餘韻繚繞。其酒精濃度為40％，750毫升，建議零售價$1465。

Johnnie Walker Blue Label Legendary Eight絕世8藝限定版是用上8間傳奇釀酒廠的稀有珍藏，每家釀酒廠在 John Walker於200年前起步時已經存在。8間傳奇釀酒廠包括Oban、Blair Athol、Lagavulin、Teaninich、Brora、Cambus、Port Dundas及Carsebridge，當中更有來自「幽靈」釀酒廠（ghost distillery）的極稀有絕版威士忌。呷上一口，散發核果、燉蘋果和可可的陣陣芳香。香甜的太妃糖、淡淡的紅糖及香草味緊接而來，最後以水果味環抱輕柔的煙熏味作結，酒精濃度43.8％，750毫升，建議零售價$2800。

John Walker & Sons 200周年復刻限定版靈感則源自1860年代推出的第一款商業型調配威士忌Old Highland Whisky，這款限定版對於品牌歷史有着標誌的意義，包括沿用至今的傾斜品牌標籤及方形酒瓶。陣陣香甜的提子乾、細膩的香料和杏仁糕芬芳撲鼻，然後是烤堅果、糖霜的甜味和溫和的泥煤氣息，並以淡淡的胡椒作結。酒精濃度51％，700毫升，建議零售價$640。

大師重塑1820年代異國風味

John Walker & Sons Bicentenary Blend 200周年紀念版由調酒大師Jim Beveridge挑選數款珍貴的私人珍藏，以珍罕而獨有的威士忌調配，全部熟成至少28年，包括來自現已失傳的蒸餾酒廠Pittyvaich、 Cambus及即將重開的Port Ellen的威士忌，以精湛的調和工藝與完美比例，配製出能夠重塑1820年代異國風味的極品威士忌。層層的香料混合了香甜的蜂蜜和濃郁的黑蔗糖漿，接下來是青提子乾、可可豆和絲絲的香草味，伴着輕柔的煙熏味。其酒精濃度46％，750毫升，建議零售價$7800。

另外，品牌聯乘威士忌專用酒杯品牌Glencairn Glass推出一系列全新酒杯，在原有的透明玻璃杯以外加入了黑、藍、紅、綠及淡金色，玻璃杯上均刻有Johnnie Walker標誌。

●查詢：2833 8338（Sogo）

整理：張曉冬