「牛」氣美酒×賀年美食 新春在家大飽口福

臘味蘿蔔糕香口，若想特別一點，可配意大利有機橘酒La Stoppa Ageno 2017年。此有機葡萄酒香氣四溢，帶橙花、糖漬橙皮、橙味果醬、酵母、乳酪等味道，配煎蘿蔔糕，可令臘味更香及加添橙花香，亦令葡萄酒釋放更多果香。（資料圖片/La Stoppa提供）

應節配搭：以三得利皇家生肖造型牛年限量版混合威士忌配安南的越式金牛聚寶盆菜就最應節。兩者配搭帶出更濃郁牛香，亦提升威士忌的乾果香及橙花香。（三得利網上圖片/安南越南餐廳提供）

法國馬爹利藍帶2021年農曆新年特別版干邑配搭滿福樓的吉祥賀年盆菜，藍帶干邑與花膠及鮑魚等海味尤其合拍，既可提升海味鮮味，也昇華干邑的乾果香和香料的層次。（馬爹利、滿福樓提供）

【明報專訊】牛年將至，希望新年有新景象，疫情快點終結。限聚令下，一家大小難以出外食飯賀新禧，大家不妨入定美酒，配坊間的外賣盆菜及賀年菜式，在家一樣可以大飽口福。每逢過年我都喜歡揀選不同美酒送給長輩或親友，亦不時收到朋友短訊，詢問賀年美食配美酒選擇，又或送什麼酒給長輩。以下介紹，看看有沒有你的心水組合。

干邑提升盆菜海味鮮味

很多人喜歡做節時喝干邑或威士忌，其實這兩款烈酒跟賀年盆菜很夾。近年的外賣盆菜五花八門，材料還愈來愈矜貴。如你喜歡喝干邑白蘭地的話，可考慮馬爹利藍帶2021年農曆新年特別版干邑。這特別版邀請了法國著名插畫師Pierre Marie參與酒瓶設計，Pierre曾與Hermès、Diptyque等多個品牌合作，擅長將傳統工藝圖案及當代美術結合於設計中。

酒瓶設計概念以馬爹利莊園的葡萄樹與橡木之間的「纏綿繾綣」，搭配一首特別創作的詩歌，名為《葡萄藤與橡木》，圖案以充滿賀年氣息的紅金兩色交織，表達干邑白蘭地的起源。美酒帶琥珀色，香氣撲鼻，帶橙花、雲呢拿、橡木、橙皮、乾果、乾杏脯、甜香料、可可豆及合桃等味道，果香甜美，餘韻悠長。建議配上有矜貴食材的賀年盆菜，如滿福樓的吉祥賀年盆菜，當中包括花膠、鮑魚、瑤柱脯、海參、北菇、蠔豉、蝦球、燒鵝、髮菜、貴妃雞、鵝掌及精緻的「福」字蘿蔔等食材，充滿福氣。藍帶干邑配花膠及鮑魚等海味尤其合拍，可提升海味鮮味，同時昇華了干邑的乾果香和香料的層次。

威士忌與牛魔王天生一對

日本威士忌仍是大熱，新春歎三得利皇家生肖造型牛年限量版混合威士忌就最應節。2021年生肖造型威士忌的「美濃燒」陶瓶，是以一頭氣定神閒的母牛為主題。三得利每年都會特別聘請工匠為每瓶威士忌逐一手繪，反映日本細緻工藝及精益求精的精神。三得利生肖造型威士忌於1982年開始推出，造型獨特，每年均會以當年生肖為主題設計不同造型威士忌瓶，以旗下山崎及白州蒸餾所等的精選威士忌混合而成。酒帶淺琥珀色，富甜美香氣，帶乾果香、橙花、拖肥、糖漬橙皮、熟梨、果仁、蜜糖及橡木等味道，餘韻適中。

從來都覺得威士忌跟牛肉是天生一對，如想找個特色盆菜配賀年威士忌，可考慮安南越南餐廳推出的越式金牛聚寶盆菜，以9 款不同牛部位打造牛味十足的盛宴。牛氣的越式盆菜配威士忌，帶出更多濃郁的牛香，亦提升威士忌的乾果香及橙花香。

果香葡萄酒減年糕甜膩

賀年糕點寓意步步高昇，如果沒有吃過賀年糕，始終好像欠了點什麼，到底什麼酒配襯賀年糕點最好？傳統的煎蔗汁或椰汁年糕，外脆內軟而清甜，帶蔗糖香或椰子香，提議配微甜的Riesling葡萄酒，可考慮德國Joh. Jos. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett 2018年。此葡萄酒香氣四溢，活潑而具層次，酸度高，帶蜜糖、礦物、火石、微微煙熏、熱帶水果（包括菠蘿及芒果等）及柑橘等味道，配上年糕可減甜膩感，同時帶出更多果香及蜜糖香，非常合拍。

橘酒為蘿蔔糕添橙花香

臘味蘿蔔糕香口，一般配白酒（如Chardonnay）或紅酒（如Pinot Noir）皆可，若想特別一點，可以意大利有機橘酒（orange wine）La Stoppa Ageno 2017年配襯。以意大利本土葡萄Malvasia di Candia Aromatica、Ortrugo及Trebbiano釀製，釀造過程中讓白葡萄汁長時間浸泡葡萄皮，然後再入桶及入瓶陳釀而得出橙橘色，因此亦被稱為「橘酒」。這款有機葡萄酒香氣四溢，帶橙花、糖漬橙皮、橙味果醬、酵母、乳酪、香料、礦物及焦糖橡木香等味道，風格獨特。配上香口的煎蘿蔔糕，令臘味香味更突出並加添橙花香，亦令葡萄酒釋放更多果香。

臘味芋頭糕與紅酒相輝映

另一傳統糕點臘味芋頭糕相對更濃郁，跟medium-bodied至full-bodied的紅酒都很夾。除了大家較熟悉的法國波爾多或布爾岡酒區外，不如試試法國另一酒區隆河谷（Rhône Valley）的葡萄酒。隆河谷是法國第二大葡萄酒出產區，有很多獨特美酒，當中的Chene Bleu Abelard 2011年紅酒被譽為Super Rhône的葡萄酒，更被著名國際酒評人Michel Bettane評為「Grand Cru級數」的誕生。此酒主要以Grenache及Syrah葡萄釀造，酒呈深紅色，香氣四溢，帶有紫花、甜香料、紅櫻桃、紅布冧、黑莓、可可豆等味道，果味濃郁，豐厚有力，優雅而單寧幼滑。配上臘味芋頭糕，當中的油分令紅酒的單寧更圓潤，果香更突出，而紅酒亦能提升臘味的鮮味，互相輝映。

大吟釀配金蠔 突出果香米香

其實除了葡萄酒、干邑和威士忌，大家也可以另類美酒配搭賀年菜式。香煎金蠔寓意發財好市及金銀滿屋，除可以配香檳或白酒外，也可考慮以日本清酒配搭。阿翁小館的香煎北海道金蠔，其清新幽香的桂花蜜汁突出濃郁蠔味，可配奧羽自慢6純米大吟釀，此酒屬於「超精米」級別，米芯只磨剩6%，需要極高技術。此清酒帶清新青蘋果味，口感清爽而餘韻悠長，酸度及甜度平衡細緻。配上香煎金蠔，提升了金蠔的鮮味，帶出更濃郁味道，亦突出清酒的果香及米香，十分匹配。

年份冧酒×乳豬 更圓潤順滑

有人喜歡團年時開一隻乳豬，寓意鴻運當頭。乳豬其實很百搭，跟香檳、紅酒、干邑或威士忌都夾。如果想特別一點，近年其實也興飲冧酒（Rum），不如試試Aged Rum。Rum Nation Panama 25 years old冧酒屬古老西班牙風格，帶深琥珀色，圓潤而具層次，帶橡木酒桶的香氣，味道有豐富乾果香、甘蔗、紅棗、朱古力、雲呢拿及拖肥等，餘韻帶草本植物和黑茶香氣，十分悠長。可試試翠亨邨的富貴乳豬，選用約8磅乳豬以傳統方法烤製，色澤均勻皮脆肉嫩。年份冧酒配上乳豬，其油分令冧酒更圓潤順滑，乾果及黑茶香氣更突出，同時亦為乳豬加上多點味道變化，甜甜地引出更多乳豬鮮味。

在此祝大家身體健康，牛年飲多點美酒！

●黃詩詩@詩詩酒樂園

- 法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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