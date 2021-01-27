Quicknote：新年新開始，cheers！

【明報專訊】提基雞尾酒酒吧Honi Honi Tiki Cocktail Lounge首度與香港知名酒店奕居合作推出提基主題Maka Hiki Lounge。

Maka Hiki在波利尼西亞語中解作「新開始」，Maka Hiki Lounge從早上8時開始供應早餐及本地品牌Plantation by teakha茶莊的手工茶等。中午開始供應清新伴酒小食，包括夏威夷三文魚麵豉脆筒、慢煮豬肉三文治、脆炸鱈魚球等。甜品方面特別推介以自製蘭姆酒糖漿釀製的Rhum Baba蛋糕，酒香甜糯，回味無窮。除了Honi Honi一系列經典招牌雞尾酒如Honi Honi Collins（$120）、The Four Wise Monkeys（$120）和Bikini Girl（$120）外，Maka Hiki Lounge獨家推出4款極具熱帶風情的雞尾酒，以龍舌蘭酒調製的Tik Tok Tiki（$140）、由白酒和加勒比法勒諾姆酒調配的The Dead Shaman（$160）、結合不同蘭姆酒的Angry Pirate（$150）及以新鮮熱帶水果調配的Maka Hiki Punch（$180），為大家帶來一點度假感覺。

●Maka Hiki Lounge

地址：金鐘道88號太古廣場奕居The Lawn

日期：即日至5月31日

查詢：9836 7462

整理：張曉冬

[Food & Beverage]