香濃年糕配發酵茶 綠茶妙搭馬蹄糕

【明報專訊】開業10年的雲茶境是本港少數普洱茶專門店，創辦人呂沐真（茂哥）致力推廣古樹普洱茶文化，不時舉辦茶班。傳統上，賀年食品通常配搭茶湯享用，要怎樣選適合的茶？茂哥稱食物配茶，要做到消滯，同時味道和香味也要相襯，例如蔗糖或黑糖年糕味道較濃和甜，可選紅茶、老樹普洱茶等發酵茶，既可消滯，亦不會搶去茶味。椰汁年糕相對清甜，可選清雅的白茶、輕紅茶，或1至2年普洱生茶，台灣金萓烏龍茶有奶香，味道和椰子味搭配。蘿蔔糕味道濃郁，選可消滯的茶，推介茶味較深沉的熟普洱，焙火烏龍也適合，例如焙火鐵觀音等。芋頭糕口感比較結實，配清甜的茶能提升糕味，亦能消滯，比如雲南臨滄的古樹生普洱清雅得來偏甜，焙火烏龍和茯磚黑茶也值得推介。馬蹄糕相對其他糕點質感輕巧和清甜，可配龍井等綠茶類。

先聞香後品嘗 感受回甘

新年期間在家中泡普洱茶，茂哥教授基本泡茶方法。預備陶瓷蓋碗（或稱焗盅）、公道杯、5隻茶杯，以及水壺。用滾水溫熱及清洗蓋碗、公道杯和茶杯。將5至7克原茶葉放進蓋碗，注入滾水隨即倒去，是為醒茶。第1冲於高處冲茶，稱為「高冲」，以水的衝力助茶味釋放，泡10至15秒，將泡好的茶湯倒進公道杯，再細分於5隻杯中。飲前聞茶3次享茶香，然後分3次品嘗，最後感受回甘。一道茶基本有10多冲，以第2、3及4冲的茶最好喝。

■雲茶境

網址：www.yuencha.com

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