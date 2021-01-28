讀者有禮：二人世界賞維港景 歎甜蜜大餐

【明報專訊】疫情下的情人節，未能外出來個燭光晚餐，不如找家海景餐廳，與愛侶邊賞靚景邊共進美饌。Mira Dining 旗下3間中西食肆均可望到維港景色，它們於2月1至14日期間推出全日供應的中西情人節套餐。The French Window推出4道菜歐陸情人節套餐（$980/2位），美食包括鴨肝醬伴砵酒、花椒啫喱及脆批、波士頓龍蝦湯伴鱒魚子、慢煮羊仔鞍等主菜，以及心形的特濃朱古力脆球。

Assaggio Trattoria Italiana則可嘗3道菜意式情人節套餐（$780/2位），頭盤為生八爪魚薄片配醃青瓜及檸檬，主菜則可選海鮮茄醬焗白鱈魚等菜式及甜品。國金軒有中式情人節「龍蝦．雅饌」國金盛宴（$1680/2位），可嘗盡乳豬鵝肝醬窩巴、蒜香燒龍蝦伴芥末籽沙律醬等多道招牌菜。若在家中慶祝，不妨考慮Mira eShop網站訂購外賣自取美食，供應期至2月28日。

■Mira eShop 情人節套餐

供應日期：2月1至14日全日供應

網站：www.mira-eshop.com

■送國金軒黑松露純素蘿蔔糕及翠亨邨白桃桂花糕

Mira Dining送出國金軒黑松露純素蘿蔔糕及翠亨邨白桃桂花糕予《明報》讀者。名額11個，每人可獲蘿蔔糕及桂花糕各1盒。有興趣的讀者可於2月1日（周一）晚上11:59前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至food@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：請說出Mira Dining其中一間有提供情人節套餐的餐廳名字。

整理：陳麗斯

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