日菜fusion 傳統醃漬新配搭

智利海鱸魚——用柚子香草牛油煎香後，塗上用北海道生蠔製成的泡沫奶油，並以炒抱子甘藍和烤舞茸作伴菜。（$288）（馮凱鍵攝）

和牛牛扒——選用宮崎縣的A5和牛，在備長炭爐上烤至三成熟，再疊上一塊煎香的肥美鵝肝，香濃惹味，惟吃後有少許膩滯感。（$428 / 100克）（馮凱鍵攝）

【明報專訊】「疫」市下主攻日本菜的新餐廳，除了石田屋，還有灣仔全新酒店The Hari Hong Kong內的Zoku Restaurant & Terrace。酒店屬英國品牌，室內設計充滿英倫奢華氣息，不難想像裏面的日本餐廳亦以fusion路線為主，除了有美籍型廚Phillip Pak坐鎮，以壽司、串燒、天麩羅等不同主食作主打，侍應更以一口流利的英語熱情招待，比起傳統寧靜保守的日本餐廳，這裏的氛圍明顯親切classy。

A5宮崎和牛 味噌點睛

也許很多人會先入為主，覺得西廚做日本菜，總是不夠正宗對味。主廚Phillip自17歲入行，由壽司師傅做起，曾在美國一家由名廚Gordon Ramsay營運的酒店餐廳內主理日式冷食，其後又跟隨日本名廚松久信幸，學習各種日式烹調技巧。光是這份亮麗履歷就值得你向他投下信心一票。

他自言最擅長醃漬處理，為傳統食材增添一絲創新現代感。例如頭盤油甘魚刺身，先用醬油、水和糖把蘿蔔醃製一天，再將新鮮油甘魚包在醃蘿蔔片內，在碟上鋪成一把扇的模樣，光是賣相已值滿分，最後加上柚子醬油和聖納羅辣椒，味道鮮甜輕盈。另外，由於Phillip在韓國家庭長大，特別鍾情味噌的鹹甜味道，因此烹煮A5宮崎和牛時，也用上辣味噌調配醬汁，濃郁的味噌與醇厚的肉香相輔相成，分外惹味。另一道智利海鱸魚，他更聯想到用柚子香草牛油煎香，上面加上用北海道生蠔製成的泡沫奶油，以帶出魚肉的umami（鮮味）。

此外，餐廳的雞尾酒餐單也與菜式精心配搭。其中最吸睛的Suzie Wong，以日本威士忌、玫瑰糖漿、青瓜和柚子梳打水調成，飲用前，侍應更會用香水瓶在客人眼前噴上玫瑰水，入口清新，且帶陣陣花香，睇得又好飲，女士一定喜歡。

■Zoku Restaurant & Terrace

地址：灣仔駱克道330號The Hari Hong Kong 2樓

查詢：2129 0338