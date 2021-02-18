韓式居酒屋殺入中環 惹味燉牛小排 大啖宮廷風

牛肉他他：選用肥瘦勻稱的安格斯和牛，肉質帶嚼勁，伴以高湯啫喱和鵪鶉蛋黃，味道鮮甜，另加上食用花作點綴，更顯精緻。（$168）（黃志東攝）

【明報專訊】很多時「煲」韓劇，總會出現oppa與女主角，坐在透明帳幕搭建下的路邊食檔把酒談心的畫面。眼看他們啃一口熱呼呼的年糕或泡麵，再咕嚕咕嚕地將燒酒倒入口中，豪邁滋味的食相，令人隔住屏幕都流晒口水，而這類平民熱門的飲酒場所，當地人統稱為Sool-Jip（술집，居酒屋）。中環有家新上場的韓國餐廳，以Sool-Jip飲飽食醉的文化為主打，讓大家盡情放鬆。

在香港食韓國菜，第一時間必然想起尖沙嘴「韓國街」，那邊食肆大多主打家庭式料理，菜式較為傳統，以相宜價格取勝。今次這家新餐廳OBP選址中環Soho奧卑利街，雖然餐廳入口沒有大字招牌，位置隱蔽，內裏環境亦較幽暗，但韓籍主廚Junwoo Choi解釋，Sool-Jip指的就是韓式居酒屋，形式有點像香港的大牌檔，有下酒菜有酒飲，氣氛開放，因此這些設計，正正是為營造大牌檔式「地痞」不起眼的感覺，方便附近一帶的上班族，閒時可以跟朋友到這邊小酌，盡情放鬆。

Junwoo為土生土長韓國人，曾於澳洲、泰國及香港的韓國餐廳工作多年，2018年更應邀出任韓國冬季奧運會晚宴的廚師，對韓國本土的料理文化十分熟悉，烹調上卻充滿國際視野，因此現時餐廳以傳統韓國小食做主打，同時糅合了不少現代元素，希望能將各種經典平民菜式level-up，為大家帶來新鮮感。

率先上桌的三文魚午餐便當，以正正方方的傳統便當盒盛載，起初以為單純為噱頭而設，但細問之下，原來暗藏故事。Junwoo表示，大約1950年代初的韓戰期間，當地人生活比較艱難，日常食材匱乏，他們會用便當盒做容器，裏面放滿了午餐肉、蛋卷和白飯，吃之前將便當盒大力搖晃，令所有材料混合一起，簡單卻很滋味，就連他小時候去野餐，也是帶着這種便當，充滿童年回憶。現時餐廳供應的版本，是經Junwoo特別改良，裏頭以醬油漬三文魚代替午餐肉，底層鋪滿紫菜牛油拌飯，賣相說不上十分吸引，但可以望住店員手舞足蹈shake shake shake，氣氛瞬間炒熱，心情也跟着好起來。

自家製泡菜 鯷魚湯添鮮香

另一個韓國地道小食代表泡菜煎餅，在一般韓國餐廳都很常見，然而味道十分參差，有時太過鹹，有時不夠辣，甚至吃不出泡菜香。Junwoo解釋，泡菜煎餅要做得又香又脆，並不是手板眼見工夫那般簡單，他們的秘訣有二。首先，一定要用自家醃製的泡菜。「自家醃製泡菜的好處，是可調校出甜度適中，味道理想的醃醬。我們的醃醬用上合適比例的洋葱、辣椒、薑、蒜和薄荷汁，而傳統做法亦會加入麵糊，使醃醬變得濃稠，這些麵糊一般由水和粘米粉煮成，但我們則用自家熬煮的鯷魚湯代替水，令醃出來的泡菜味道更鮮香。」相較選用市面上含添加糖分和防腐劑的泡菜，風味完全不同。

另一重點竅門，就是不能把煎餅的麵漿混得太過均勻，否則麵漿起筋，薄餅煎起來就不脆，一定要拿揑得宜才做得好食。「由於過程繁複，很少店家會這樣自製泡菜，但很多韓國人吃過我們的版本，都大讚正宗又新鮮！」Junwoo自豪地說。

生拌安格斯和牛 肥瘦勻稱有嚼勁

至於韓國人最愛吃的牛肉，餐廳也採用了不同的烹調風格。例如生拌牛肉，一般食法會搭配生蛋黃和梨汁，味道清甜，而Junwoo特別選用安格斯和牛，其肥瘦比例勻稱，外層紅白相間，不會血淋淋令人退避，入口也相對有嚼勁，牛肉與自家研發的秘製醬汁撈勻，上層放有高湯啫喱和鵪鶉蛋黃，以提升肉質的鮮味，另外還有幾塊脆炸米紙伴碟，可以包裹生牛肉一起吃，口感更豐富。另一道熱烘烘的燉牛小排，以原隻鐵鍋上桌，Junwoo指出，燉牛小排是韓國傳統的宮廷料理，他們參照傳統做法，用韓國陳年醬油煮成高湯，連同薯仔、大根、紅蘿蔔、松子等食材一同慢煮48小時，牛小排軟得入口即融，蔬菜的甜香更加是錦上添花，啖啖惹味。

為搭配這一系列精緻美味的下酒菜，餐廳更設計出6款特色雞尾酒，全部入口輕盈，甘甜清新，剛好與食物的濃香相輔相成，同時他們亦從韓國引入各種地道燒酒、米酒及百歲酒，還備有酒壺小碗，感覺恍如置身當地一樣，而且大部分店員都是韓國人，聽說其中一人更是型男模特兒，吸引不少粉絲專程來用餐呢！

●OBP

地址：中環蘇豪奧卑利街3至5號荷李活商業大廈LG樓（通過奧卑利街後巷進入）

查詢：ig@obp.hk

文：康詠然

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

[飲食]