茶記煲仔麵爆紅 勝在「重口味」沙嗲湯底

花膠煲仔素翅麵——以瓦煲煮碗仔翅，最特別之處是用流浮山蠔水來烹煮，帶有微微甘香，配粉絲較具街頭小食風味（$88）（黃志東攝）

真‧沙嗲煲仔麵配牛肉——榮記茶餐室熱賣的真．沙嗲煲仔麵，可配牛肉、豬扒或雞扒，最多人選擇牛肉。瓦煲上桌後，以餘溫繼續煮麵，持續散發香味。（$68，可轉米線或粉絲）（黃志東攝）

【明報專訊】煲仔飯食得多，煲仔麵你又食過未？

從去年下半年開始，相繼有茶餐廳推出煲仔麵，簡單來說即是煲仔飯的即食麵版。客人打開煲蓋，湯裏「咕嘟咕嘟」地湧出氣泡，飄來陣陣香氣，就是這個熱辣辣的感覺吸引大量網民專程打卡品嘗。而煲仔麵之所以成為一時佳話，亦全因新冠病毒的「帶挈」，位於去年疫情第三波重災區的慈雲山榮記茶餐室老闆表示，如非疫情重創慈雲山，令他們被迫停業，他也未必有時間專心研發這個煲仔麵。

慈雲山沒有商業區、遊玩熱點，又或出名的食街，不過近來IG上不少人專程來這裏打卡，原來是為了一客沙嗲牛肉煲仔麵！此煲仔麵名為「真．沙嗲煲仔麵」，出自開業逾20載的榮記茶餐室。此麵自去年8月左右推出後，獲得不少熟客及網民讚好，現時日賣逾200煲，fb專頁「香港沙爹牛肉麵關注組」屢見沙嗲牛麵迷跨區支持，頻頻於fb和IG打卡「報告」，掀起煲仔麵的熱潮，更令部分茶餐廳跟隨推出。

玩創煲仔飯 金蠔拼蝦乾好滋味

榮記原本是一家平凡的街坊茶餐廳，第二代負責人李耀榮（Ray）自2016年接手打理茶餐廳，同年10月改革煲仔飯推出創新口味，以獨特配搭加優質食材，飯焦脆薄，令其人氣急升成為煲仔飯新貴。Ray以流浮山金蠔拼蝦乾，白飯充滿蜜餞金蠔的甘香和蝦乾的鮮味，滋味十足；XO醬蝦乾排骨煲仔飯則混合了蝦乾的鮮甜、排骨肉汁和XO醬的香辣味，非常冶味；更將麻辣醬混和肥瘦均稱的免治豬肉製成的肉餅，和白飯同煮，麻辣味直滲入飯中，辛辣又冶味。至去年Ray更將創意升級，推出反傳統的煲仔麵！

伙拍老字號綿香 秘製沙嗲醬膽

煲仔麵並非榮記首創，原來Ray 10多年前已經在旺角的新濤園茶餐廳吃過，Ray說他由15、16歲開始吃了10多年，縱然味道一般，但是把配料和即食麵盛於熱騰騰的瓦煲中，別有一番風味，令他印象深刻。可惜新濤園約在幾年前結業，他覺得這麼有特色的煲仔麵從此消失實在可惜，回榮記後一直希望延續這個煲仔麵，奈何茶餐廳工作繁忙未能實踐。去年在新冠病毒疫情第三波下，慈雲山成為重災區，榮記暫停營業1個月。他便趁這個空檔期研發煲仔麵，選擇具港人情懷的沙嗲牛肉麵，命名「真．沙嗲煲仔麵」，Ray強調：「我不要做早餐那種沙嗲牛肉麵，即是在煮好的麵放上炒好的沙嗲牛肉，而是像打邊爐般，在沙嗲湯底煮麵和牛肉。」

好吃的沙嗲煲仔麵，精髓在於湯底，Ray找來本地沙嗲醬老字號綿香一同反覆研發屬於榮記的沙嗲醬膽，希望做出心目中那份花生味突出、香味悠長、餘味微辣的醬料。烹調一客煲仔麵，先要以大火燒熱瓦煲，炒香秘製沙嗲醬後，加椰奶、芽菜、豆卜和熱水，煮滾後下即食麵，再加入已煎香的新鮮牛冧肉，蓋煲蓋，熄火上桌，麵條透過瓦煲餘溫慢慢變熟。喜歡吃爽口麵條的話，待1分鐘後可開蓋品嘗；喜歡麵條軟腍的，則待2分鐘。沙嗲湯底濃稠，麵條富彈性，新鮮牛冧肉鮮嫩，豆卜則吸盡湯汁，非常冶味，而瓦煲的熱力亦一直讓食物保溫，持續散發香味。即食麵以外，還可選米線或粉絲，粉絲吸汁，值得一試。不吃牛肉的話，則可選炸豬扒或炸雞扒。Ray說此麵可配凍檸茶或凍檸水，味道較奶茶、咖啡清淡，食麵前飲啖凍檸茶，清一清口腔後才吃麵，沙嗲味會更突出。

煲仔版碗仔翅 蠔水點睛

沙嗲麵外，另有一款花膠煲仔素翅麵，屬於碗仔翅的煲仔版本，內含素翅、木耳絲和4至5隻細花膠，一樣可配麵、米線或粉絲，而最特別的是湯中加入從流浮山生蠔所取的蠔水，若想再增添鮮味，可加白胡椒粉和浙醋伴食，味道相對沙嗲較淡，喜歡重口味的還是沙嗲較合心水。

現時榮記每日依然一位難求，Ray說網絡及傳媒報道固然有幫助，但要使熱潮持續，關鍵在於維持高品質。正所謂有麝自然香，做得好吃，客人才會回頭，他更說要像火鍋般，打破煲仔飯麵只能在冬天售賣的概念，改為一年四季都出售，方能使更多人嘗到這美味。

■榮記茶餐室

地址：慈雲山毓華里12號地下B1舖

查詢：2328 9232

註：煲仔麵於上午11:00後供應，煲仔飯於晚市供應

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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