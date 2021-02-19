麻辣煲仔麵夠火候 重現大牌檔風味

【明報專訊】上環的蘇杭冰室以葱花滑蛋飯打響名堂，去年冬季首推瓦煲麻辣煲仔肉丁麵，於每日下午2時半後供應。負責人李先生分享，希望客人在寒冷的冬天裏，能重溫昔日兒時在大牌檔吃到、在火水爐上用大火煮成的即食麵，上桌時熱辣辣，火候十足，麵條香且彈牙，非一般茶記將麵條煠熟的又軟又爛口感。

要烹調一客煲仔麵，廚師會同時用兩個爐頭以大火分別煮麵和炒料。一個爐頭以大火煲滾由瓦煲盛載的雞湯煮即食麵，另一個爐頭則放上鑊，以大火熱鑊下油，爆炒蒜蓉、洋葱片、紅椒片、青椒片和豬肉丁，拌勻含有紫天椒、八角、炮彈椒等材料製成的秘製麻辣醬，炒熟後放在麵上，下青花椒油，蓋上瓦煲蓋上桌，全程約2分鐘多快速完成。

上桌時打開煲蓋，湯汁「咕嘟咕嘟」地沸騰，散發着麻辣香。大火可說是這個煲仔麵的美味關鍵，火候夠可即時鎖着食材鮮味和水分，青椒紅椒、洋葱爽口不老，豬肉丁彈牙又鮮嫩，麵條香，麻辣先香後辣，甚有層次。而使用瓦煲更是神來之筆，為食物高度保溫，讓客人吃至最後一口時，食物仍保持溫熱。如果喜歡爽口彈牙的麵條，建議一上桌時便食用，之不過麵條吸盡湯汁後，雖然會變得較軟腍，但不軟爛，味道更有所提升，更好吃。落柯打時不妨要求煮腍一點，或待瓦煲上桌時先等2至3分鐘後才開蓋，讓麵條吸滿湯汁才食用，便更美味了。

■蘇杭冰室

地址：上環蘇杭街3號地舖

查詢：2352 7778

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