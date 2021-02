新年行好事！ 喝一杯雞尾酒 植一棵樹

【明報專訊】踏入牛年,除了穿新衫、用新銀紙外,喜歡喝兩杯的朋友,新年當然要試下新酒啦!雖然疫情下還是要小心及保持社交距離,但農曆新年還是會跟至親好友互相祝福,飲杯新年酒慶祝。你可以賀年主題酒類應節,或以傳統方式開香檳慶祝,也可以一邊喝雞尾酒,一邊種樹做善事,看看以下哪款新出品推介,適合你心水。

飲零碳雞尾酒 救印尼雨林

新一年大家都喜歡多做善事,希望多積點福氣。有沒有想過,原來去酒吧喝一杯雞尾酒的同時,也是在做善事,為大自然謀福利,喝一杯雞尾酒,等於種一棵樹?推廣低碳生活,目標是成為香港首間「零廢」酒吧的中環speakeasy酒吧PENICILLIN,忠於對可持續發展的承諾 ,剛推出具備「氣候正效益」(climate positive,又稱減碳正效益carbon positive)的雞尾酒One Penicillin, One Tree($110)。只要你點這款雞尾酒,酒吧就會捐款給受惠機構,在印尼婆羅洲的加里曼丹雨林種植一棵野桐樹(Mallotus Muticus),植樹工作由酒吧與ecoSPIRITS和Green Steps Group合作籌劃。這種樹木可生存200多年,在雨林生長的生命周期中,可幫助減少4.4噸二氧化碳,相當於抵消生產8000個玻璃酒瓶對大自然的損害。新年喝一杯新推出的One Penicillin, One Tree零碳雞尾酒,既可輕鬆一下,又可減碳兼種樹,實在一舉多得!而同時持有餐廳牌照,開業不久的PENICILLIN,其創辦人Agung Prabowo和Roman Ghale是酒吧The Old Man的傳奇班底,The Old Man曾榮獲Asia's Best Bars 2019第1位,以及Asia's Best Bars 2020第2位。可想而知PENICILLIN的水平相當高,趁它還未在2021年登上榜之前率先打卡,否則可能來不及,要排長龍了。

復刻年份香檳 餘韻悠長

新年大家都會開香檳慶祝,因為「卜」一聲很有慶祝氣氛。過年不妨開一瓶矜貴一點的香檳,年份香檳最適合不過,推介有法國著名香檳酒莊Champagne Bollinger R.D. 2007年,R.D.系列屬於此香檳酒莊的頂級系列,R.D.解作Recently Disgorged,意思是陳年了好一段時間到近日才除渣入瓶出廠,這系列的R.D.平均陳年10至15年才出廠。Champagne Bollinger於1967年第一次推出R.D.系列,當時推出了第一瓶1952年的R.D.系列年份香檳,在行內是很突破的出品,因為當年沒有其他大香檳莊會這樣陳釀10至15年才入瓶出廠,香檳帶豐富層次之餘,還帶新鮮果香。

這次介紹的2007年新R.D.系列香檳,復刻第一版1952年的酒標設計,帶淡金黃色,優雅而具複雜感覺,香檳帶白花、蜜糖、牛油麵包、香料、生薑、白桃、杏脯、榛子及礦物等味道,清爽優雅而層次複雜,餘韻悠長。

本地Gin酒打逆境牌 致敬港產片

每逢農曆新年,到戲院看賀歲片是不少香港人的指定動作,在芸芸經典賀歲電影中,由劉德華及梁詠琪等主演的《嚦咕嚦咕新年財》必定佔一席位。本地薑Gin酒廠「無名氏」特別創作了限量版「捌億」Gin酒,希望大家牛年除了得到財富的收穫,亦同時不忘保持心中富有。啟發自電影《嚦咕嚦咕新年財》,愈難的逆境牌,就要愈用心去打,運氣就會隨之而來。只要能夠保持積極和樂觀的心境,即使逆境中大家都可以迎難而上。

「捌億」Gin酒以杜松子、蜜柑、蓮子、百合 、南棗、生薑、鐵觀音及金箔共8款原材料蒸餾而成,每款材料講求意頭之餘,亦配搭出既獨特又平衡的味道,Gin酒內還加上金箔閃閃生輝,寓意來年甜甜蜜蜜、百年好合、一起發財!

可愛醒獅 送上「五福臨門」

香港Gin酒品牌近年百花齊放,最近有另一個新的本地Gin酒品牌「福興氈」出現,希望融合中西文化,呼應英國及香港的歷史文化,品牌以本地其中一條街名「福興里」命名。它們於農曆新年期間推出了「五福臨門」限量版Gin酒,加入蜜柑(寓意「金」)為其中主要材料,限量250瓶。此酒在英國蒸餾,味道帶London dry gin風格,以及杜松子、香料、黑胡椒、柑橘、檸檬葉及蜜柑等味道,果味澎湃。酒標色彩繽紛,有隻喝醉了的醒獅及以麻將拼砌的「2021」,十分有創意。

手工啤聯乘老字號 椰香醉人

喜歡手工啤酒的朋友,可以試試本地手工啤酒廠「少爺啤」最新聯乘本地老字號椰子品牌甄沾記推出的兩款充滿香港味道的精釀啤酒,包括紅罐椰子斑蘭啤以及藍罐椰子花生黑啤。紅罐椰子斑蘭啤充滿喜慶賀年風味,以Pale Ale的清爽果香加上新鮮椰子的香甜氣息以及充滿糯香的斑蘭葉,滿載亞熱帶風情。至於藍罐椰子花生黑啤,則以可可、咖啡、烘烤香氣的Stout Beer 加上花生與椰子香,味道相當夾。新年期間還推出限量版「爺椰嘢」賀歲新年禮盒套裝,禮盒包括甄沾記椰子班蘭啤一罐、甄沾記椰子花生黑啤一罐以及甄沾記椰子硬糖一包,售價為$138。喜歡香港情懷的朋友值得一試,支持本地文化。

●黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師,擁有英國WSET高級品酒師證書(第三級),亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客,獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文:黃詩詩

編輯:王翠麗

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com