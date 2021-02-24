Quicknote：地道日式酒館解「鄉愁」

【明報專訊】香港人假期時總喜歡去日本旅行，在一年多的疫情以來，大家應該也「思鄉情切」。位於中環的Bar De Luxe是香港少有主打日式調酒酒吧餐廳，近日搬到位於石板街H CODE 7樓低座的1700呎新舖，特別準備多款創新調酒，為日系調酒愛好者一解思鄉之愁。由日本傳奇調酒師上野秀嗣監修，團隊糅合創新與傳統，帶來最地道的銀座口味。

踏入新店時映入眼簾的是月洞門修飾的大鏡面，月洞門在日式花園中極之常見，恍如走進日本朋友極具禪意的家。將館內的酒藏陳列於吧台後方是日本酒館的特色，而酒瓶陳列區域中心的月洞門原木裝飾與入口處的設計相呼應，帶有日式工藝美之餘也散發當代簡約的氣質。酒吧另一邊是開揚陽台，在陽台上享受美酒，由日間的繁華到晚上璀璨的城市夜景，皆能盡收眼底。

上野秀嗣在日本調酒界享負盛名，在國際調酒賽事上獲獎無數。5款全新的特色雞尾酒包括由日本威士忌、日本櫻桃酒、艾草利口酒、烏龍茶及檸檬調製而成的Gratitude；蘇格蘭威士忌加上艾草利口酒和苦艾酒的Centaurea等。除了親身到酒吧餐廳外，酒吧亦推出了一系列瓶裝 Home Cocktail，讓酒迷安坐家中亦可品嘗招牌調酒。

●地址：中環砵甸乍街45號 The Steps‧H Code 7樓

查詢：3706 5716

網址：www.bardeluxehk.com/home-cocktails

整理：張曉冬