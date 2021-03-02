東涌熱帶風情 帶埋毛孩chill歎雞尾酒

寵物友好——Cabana Breeze是一間寵物友好餐廳，在主人看管下，寵物可以於餐廳的戶外用餐區域隨意活動。餐廳主打海鮮、燒烤、薄餅等西菜，當中的龍蝦魚子醬薄餅（後，$248）用上意大利00號小麥麵粉，餅皮有嚼勁。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】愈來愈多寵主喜歡帶着寵物四處走，無論是逛街、行山，都預家中毛孩一份。不過，若要帶牠們到餐廳的話，未必間間都歡迎。東涌有一間新餐廳，環境開揚，設有戶外用餐區，大家可輕鬆歎杯雞尾酒、食餐好外，更可帶同寵物來一起hea！

山長水遠入東涌，不少人都是為「遠離繁囂」這4個字。的確對於每天營營役役的都市人來說，放假時可以輕鬆地飲番杯、食餐好，就是減壓的最佳節目。最近在東涌，有一間以熱帶風情與Tiki style文化為主題的新餐廳 Cabana Breeze。餐廳位於去年才開幕的世茂喜來登酒店，甫走到酒店中庭，便可看見撐起太陽傘，擺滿藤椅的開揚戶外用餐區，而當身穿花花夏威夷恤的侍應捧着一杯杯雞尾酒走過時，更讓你彷彿置身南太平洋上的沙灘酒吧，十分有度假feel。除了氣氛夠輕鬆，這裏還有一個特別賣點，就是歡迎主人帶着毛孩到來一起chill。

八爪魚沙律 慢煮軟嫩

餐廳主打海鮮、燒烤、pizza等多種西式菜。摩洛哥籍行政總廚Faycal El Moujahid曾於別家酒店擔任行政副總廚，亦曾在摩洛哥、迪拜、澳門等地工作。Faycal尤其鍾情低溫慢煮，認為將海鮮或肉類以慢煮方式處理，水分不會因高溫烹煮而過分流失，使食材保持軟嫩。好像餐廳的八爪魚沙律，Faycal先以65℃慢煮3至4小時至肉質柔軟，然後配上番茄、黑橄欖醬一同快烤來增添風味。

石窯爐烤薄餅 煙韌麥味濃

至於薄餅，Faycal特別選用意大利00號小麥麵粉製作，他認為這款麵粉麥味重，質地更幼細，做出來的麵糰延展得更佳。在麵粉中加入水、酵母、鹽、糖揉搓成麵糰，發酵48小時，再經石窯爐烘烤，薄餅基底相對煙韌，麥味明顯。當中最特別的口味為龍蝦魚子醬薄餅，一口咬破魚子醬時，鹹鮮味湧出，使薄餅有煥然一新的感覺。

原隻乳豬 清新開心share

餐廳環境氣氛輕鬆，食物都是以開心share的類型為主，比如說Faycal在廚房捧出，擺盤誇張的原隻乳豬盤！他選用2至3個月大、重3至4公斤的法國乳豬，比起中式宴會所吃的體型較小。為了讓外皮脆而肉質不「嚡」，他早一晚先以茴香籽、檸檬皮、迷迭香、鹽、胡椒等作醃料，先慢烤12小時，再用鴨油和橄欖油浸煮，最後放進達330℃的高溫石窯爐快烤4小時，令外皮變得香脆。「相機食先」後，侍應會把整隻乳豬拿到廚房斬件，方便大家分享。由於經長時間低溫慢煮，乳豬充滿肉汁，表皮未必如我們平日吃慣的港式燒味那麼香脆，但邊位帶有些許焦香，一樣吸引。我們吃粵式烤乳豬會配甜醬，而Faycal則預備了較清爽的莎莎青醬與一些慢煮小茴香，感覺清新。

甜品方面，以菠蘿批Pineapple Tatin最吸睛。Tatin源自一款經典法式甜點tarte tatin，中文一般翻譯為「反烤果批」，廚師參考了這種做法，在冧酒蛋糕放上原片菠蘿；旁邊則有椰子雪糕，以及加入肉桂、八角調味的菠蘿他他，靈感則來自充滿海島風情的椰子菠蘿雞尾酒piña colada。酸菠蘿配上微甜的椰子雪糕，感覺非常和諧。而灑在上面的粉紅胡椒和薄荷也賦予整個甜品更多層次。

■Cabana Breeze

地點：東涌怡東路9號T Bay G12至G15號舖

查詢：2777 8980／2777 8982

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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