Quicknote：澳洲得獎佳釀 香港發售

澳洲紅酒——Old Block Shiraz（右一）建議零售價$688、Blackwell Shiraz（右二）建議零售價$268、Higher Earth Syrah（中）建議零售價$299起，於捷成洋酒及指定酒品零售店發售。旁為品牌的Single Vineyard紅酒。（品牌提供）

【明報專訊】澳洲葡萄酒雖然沒有舊世界酒國的數百年歷史，它厚重濃郁，平易近人的特性卻令人留下深刻印象。來自澳洲的聖哈利酒莊（St Hallett）成立於1944年，專注於較小規模的生產，以南澳巴羅莎（Barossa）切粒子（Shiraz）葡萄酒最享負盛名。現時帶領釀酒團隊的首席釀酒師Helen McCarthy，持續生產出高品質及世界知名的葡萄酒，作品水準之高令她在男性主導的釀酒行業中突圍而出。品牌近日於香港發布了幾款新年份酒。

2018 Higher Earth Syrah來自巴羅莎子產區伊頓谷（Eden Valley），McCarthy形容，較高海拔的伊頓谷氣候清爽，適合釀造具歐洲風格，優雅而精緻的西拉葡萄酒。Higher Earth獲著名葡萄酒大師及葡萄酒拍賣行始創人Andrew Caillard MW評定獲得95/100的分數，並於2020年Perth Royal Wine Awards獲得金獎。

另外，Old Block Shiraz在澳洲精品葡萄酒權威指南《蘭頓分級》 （Langton's Classification of Australian Wine）上榜為「優秀級別」 酒款，而Blackwell Shiraz則被譽為澳洲最受歡迎葡萄酒。新到港的2016 Old Block Shiraz和2018 Blackwell Shiraz亦分別獲得酒評家Andrew Caillard 96/100和95/100的評分，值得一試。

整理：張曉冬

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