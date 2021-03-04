米芝蓮盛宴 陳皮雞飄荷葉香

【明報專訊】同樣為慶祝米芝蓮評價而推出期間限定盛宴的還有連續5年獲1星的佐敦逸東軒，行政總廚譚棟炮製期間限定的8道菜米芝蓮星級盛宴，精挑多道招牌菜，供應至3月底。盛宴以「逸東一品薈萃」打頭陣，共有蜜汁叉燒、話梅車厘茄及串燒帶子，一口大小，非常開胃。

隨後以海鮮及海味入饌的佳餚，一道接一道送上。彩雲燕液球以蛋白皮包裹燕窩及蝦粒，點綴蟹皇，清甜中帶鹹香。另一道鴻圖鍋巴蝦球較香口，將生猛大蝦與鍋巴炸至爽脆，蘸點自家製甜酸醬，入口微酸開胃。花雕醉湯鮑則以四頭鮑魚與花雕酒煮之，酒香四溢。芝士焗釀響螺，將螺肉混合蘑菇、芝士等材料烤焗至金黃色，芝味香濃。而鮮胡椒蒸斑球做得非常出色，厚魚肉蒸煮時間剛好，滲發微微胡椒香。由譚師傅策劃的盛宴，當然少不了餐廳最signature的陳皮生煎雞，今次他將雞放入荷葉裏，再加米同焗煮，一打開荷葉，飄出陳皮與荷葉的鮮香，加上雞肉汁滲進飯內，一吃更停不下來。最後來個杏汁金球伴木瓜酥作結，金球是指炸至金黃色的煎堆，內裏灌入杏仁汁，吃時有種爆漿的脆味口感，yummy！

■逸東軒米芝蓮星級盛宴

供應期：即日至3月31日

地址：九龍彌敦道380號香港逸東酒店 B2 樓層

查詢：2710 1093

整理：陳麗斯

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