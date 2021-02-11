DIY絲襪奶茶 「撞」出甘醇茶香

DIY套裝——品牌人氣港式早餐茶小郵包DIY套裝（$220），有斯里蘭卡直送的錫蘭紅茶膽、絲襪奶茶袋、茶壺、量羹和奶勺，只要跟足指示，就可輕易冲出芳香醇厚的港式奶茶。（黃志東攝）

【明報專訊】除了即飲奶茶，不少奶茶控為方便都會購買包裝冲劑，然而這些大多是茶奶糖三合一，比例統一，有些還另添奶精提升香氣，味道偏甜，難以與茶記出品相比。何雅盈（Pandora）曾於茶葉批發公司工作，試過花上半年時間在斯里蘭卡的茶園品嘗過百款茶葉，拼配出最貼近港式絲襪奶茶風味的奶茶膽，更設計出一套迷你冲泡工具，有齊絲襪茶袋、茶壺、奶勺等，即使毫無拉茶泡茶技術，只要按照步驟，一樣可冲出一杯香醇幼滑的港式奶茶。

Pandora曾往斯里蘭卡的茶葉出口商處接受培訓，鑽研港式奶茶靈魂——錫蘭茶葉的知識，回港後自立門戶做茶葉批發中介，再轉型成立本土品牌Teaddict自家茶坊，主打絲襪奶茶DIY套裝。她表示，奶茶膽選用來自斯里蘭卡Dimbula區的茶葉，味道平穩，入口圓潤，不帶青澀或「嚡口」感覺，冲出來的味道穩定易掌握，當中按傳統混合粗、中粗和幼茶，務求做到濃厚甘醇的效果。

為減省步驟，品牌最初推出掛耳紅茶包，像咖啡濾袋，只需將即棄茶包撕開並掛在杯中，加入滾水令茶葉翻滾，逼出茶香，浸泡數分鐘後，加入砂糖及淡奶即成。她記得在超市推廣時，有客人表示自己天天喝她的茶，覺得茶包不環保，Pandora便到深水埗買布，請母親縫製可循環再用的絲襪奶茶袋，後來生意愈來愈好，便找布廠生產。

現時她亦推出特濃奶茶、檸茶和鴛鴦茶膽，成為訪港遊客的人氣手信名物，對移居海外的港人更是一杯溫暖人心的comfort drink。

■Teaddict自家茶坊

網址：www.lashan-teaddict.com.hk

做法：

1.將絲襪奶茶袋放入預先溫熱的茶壺中，加入一平匙的茶葉（圖A）

2.將100℃滾水倒入茶壺至九成滿（圖B），蓋上壺蓋，焗5分鐘（貼士：加水時不要慢流，宜以「大水柱」冲泡令茶葉翻滾，逼出茶香）

3.將1勺淡奶及砂糖倒入預先溫熱的杯中

4.將茶透過茶袋「撞」入杯中（圖C）（貼士：茶壺與茶袋宜相距10至15厘米，形成的衝力能使茶香發揮更好）

貼士：

如想加冰轉凍飲，建議使用雙倍分量的茶葉、淡奶和砂糖；或將冲好的奶茶倒入樽內，放進雪櫃冷藏，更能嘗出奶茶的原味道

■送港式冰室系列

雜錦掛耳茶6包裝

Teaddict自家茶坊送出港式冰室系列雜錦掛耳茶6包裝（$60）予《明報》讀者。名額30個，每人可獲1盒雜錦掛耳茶6包裝。有興趣者可於3月13日（周六）晚上11:59前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至food@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：Teaddict自家茶坊推出的奶茶膽，其茶葉選自斯里蘭卡哪個產區？

文：康詠然

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