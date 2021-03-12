簡易百搭 湯汁拌飯煮麵皆宜 花雕麻油雞 15分鐘上桌！

【明報專訊】雞酒除了產婦坐月時吃，其實一般人也愛品嘗。今期「Son級廚房」教大家做一道台灣流行的雞酒——台式花雕麻油雞。這道餸菜所需材料少，做法簡易，只需用麻油爆香薑，加入米酒、紹興酒煮雞，當雞肉熟透便能吃，大概烹調約15至20分鐘便可開飯，你說是不是快、靚、正呢？而且味道百搭，既可拌白飯、麵線或即食麵，亦可自行變化，煮滾後或加熱時加入木耳、金針、雲耳和紅棗等，變成自己喜歡的味道！

可以純芝麻油代黑麻油

早期的台式麻油雞只用米酒，前幾年台灣的花雕雞麵爆紅，於是當地人開始加紹興花雕酒煮麻油雞，酒香更突出，今次教大家煮的麻油雞，自然有加紹興酒，還有傳統的米酒、黑麻油、雞和薑，頭3樣材料我用台灣貨，亦可用香港較常見的品牌，例如米酒可用廣東米酒，黑麻油也可以其他國家出產的100%純芝麻油取代。

預備材料時有幾點要注意，處理薑時，別刨去薑皮，要切出薑皮，用來爆香（圖一），這才可增添餸菜的香味。如要吃薑的話，可把薑肉切絲，否則切片便可。雞則可選冰鮮雞，因為冰鮮後肉質較鬆軟，比新鮮雞快熟，而且價錢較相宜，一隻由30多元起，我會選較高質素的，每隻大概百多元。

紹興酒分3次落 更香濃

這道餸菜的做法非常簡單，燒熱鑊，全程開中大火，用黑麻油爆香薑皮和薑絲，之後用紹興酒混米酒，再加清水煮雞，煮至雞熟透便完成，只需煮約15至20分鐘！當中紹興酒分3次落鑊，第1次在加雞後沿鑊邊灒酒，使酒香滲入雞肉中。雞肉兜炒至轉色，加台灣米酒後加第2次紹興酒，增添湯汁的酒味和香氣，最後的三分之一於熄火前落，使酒味更加濃郁，若不夠味可加少許鹽調味。如果想提升雞味，最簡單的方法是將清水轉用盒裝雞湯。更高級的做法是在冰鮮雞檔買兩隻雞，切出雞髀和雞翼煮雞酒，雞殼則汆水，另備一煲滾水，加雞殼滾半小時至1小時後隔渣取出自家製雞湯。用此雞湯取代清水，鮮味更為突出。這方法也可應用在廉價冰鮮雞上，彌補雞味不足的問題。

快、靚、正的花雕麻油雞煮好了，酒香四溢，湯汁可拌飯，用來煮麵線或即食麵也適合，非常百搭。吃不完的花雕麻油雞可倒進保鮮袋中，放進冰格冷凍儲存，吃時可再加入自己喜歡的材料，如木耳、金針、雲耳、紅棗、杞子等配料，自由配搭！

● 烹飪達人

張慧敏（Alison，Son姐），曾任資深獵頭人，現為企業培訓顧問，亦是著名親子、職場專欄作家，在明報《Happy PaMa教得樂》撰寫「辣媽CEO」專欄，以辣筆分享親子教養心得，深受家長歡迎。由於自幼跟隨母親習廚，培養對烹飪的興趣，學得一手好廚藝，精通中、西、東南亞、日韓等多國菜。

■食譜：台式花雕麻油雞

工具：炒鑊、鑊鏟

◆材料：

冰鮮雞 1隻

清水 適量

薑 1大塊

紹興花雕酒 1碗

米酒 1碗

黑麻油 1小碗

鹽 1茶匙

● 材料貼士

．如只用米酒，分量改為2碗

．台灣有專為產婦坐月而設的米酒水，酒精濃度低於1%

．麻油只選純麻油

◆做法：

1. 薑洗淨，用刀切出薑皮，再將薑皮切片，薑肉切絲，備用

2. 冰鮮雞清除內臟，洗淨。瀝乾水分後斬件，雞腳剪去腳趾，備用。亦可請雞檔代勞清理及斬件，回家瀝乾備用

3. 燒熱鑊，中大火下黑麻油（圖A），爆香薑皮，下薑絲，炒香

4. 加雞件，沿鑊邊灒三分之一紹興酒

5. 兜炒（圖B）至雞表面轉色，加米酒

6. 兜炒一會加三分之一紹興酒和清水，水量剛好蓋過雞件，煮滾後蓋鑊蓋，滾15分鐘

7. 打開鑊蓋試味，不夠味可加鹽

8. 臨熄火前，在雞酒中加入餘下的紹興酒（圖C），熄火上桌

● 做法貼士

．不吃薑者，將薑切片，只取薑味

．冰鮮雞價錢相宜，肉質較鬆軟，較快熟透

．雞檔或少數高級超市提供鮮雞斬件服務

．薑皮爆透後變韌不吃，只取香氣

● 有片睇：想跟Son姐學做 台式花雕麻油雞？

立即去片：bit.ly/3t2LhGs

【Son級廚房——傳統美食系列二之一】

文：張慧敏

場地提供：Gaggenau Culinary Studio@KI Island South Galleria

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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