奶香花香交織 牛乳玫瑰鍋 味蕾遊花園

主題特飲——「瑰洛月」（左）是以花為主題的特飲之一，用洛神花、玫瑰等食材製成糖水，再冷凍成玫瑰冰花，打卡一流（$68/杯）。右為以自家製菠蘿糖漿配乾薑水製成的「鳳琉香」（$68/杯）。（黃志東攝）

【明報專訊】春天萬物復蘇，正是賞花好時節。街上綻放的黃花風鈴木與紅棉令人心花怒放，不知以鮮花入饌，又是什麼滋味？佐敦一間新火鍋店主打鮮花養生美顏火鍋，趁天氣還有點乍暖還寒，一嘗牛乳玫瑰鍋，還有捲成鮮花造型的精緻肉片，讓人沉浸春日花開的美麗季節。

踏入香江花月火鍋店，映入眼簾的是一面放滿撥輪電話的牆、彩色玻璃屏風、格子地磚，一室復古風格。餐廳以灰綠色為主調，搭配木紋裝潢與大理石桌面，讓人彷彿重回舊香港的黃金年代。為重現1950年代華人洋行的氛圍，餐廳老闆許先生斥資逾1200萬豪裝，並特意從摩羅街精心蒐羅不同舊物，例如打字機、雜貨店的滑輪、舊米舖的秤砣，用細節拼湊出五六十年代的特色。

餐廳現有約130個座位，有不少是能容納6人的卡座。普通長枱的座位亦十分寬敞，令人食得更開懷。餐廳經理黃志濠說，餐廳取名「香江花月」，除了想重現舊香港五光十色的華麗風尚，更因菜式用鮮花為主題，以花入饌，務求為客人帶來色香味的多重享受。招牌火鍋，亦是最受歡迎的牛乳玫瑰鍋。湯底選用日本北海道全脂牛乳，並配以蔬菜高湯、紅肉木瓜與日本玫瑰，湯頭滾起時，濃郁奶香滲出淡淡花香。為與鮮花主題呼應，廚師更把牛奶凍製成玫瑰花狀放在火鍋中間，綴以玫瑰花瓣，打卡一流。

木瓜牛奶湯底 愈滾愈清甜

質感豐盈的牛奶多用來做甜品，配肉類會否奇怪？記者本來也抱懷疑態度，但試過後發現這個組合意外地搭配，牛奶包裹着鮮肉，入口更軟滑。加了木瓜的湯底愈滾愈清甜，而肉的鮮味融入牛乳，呷一啖湯，彷彿在吃西餐廳的忌廉濃湯。黃志濠說，牛乳玫瑰鍋的靈感來自楊貴妃，據說她會以牛奶沐浴來保持肌膚嫩滑，有養顏功效，最適合愛美的女士。若你覺得牛乳玫瑰配搭太女性化，也大可試試初菊龍井雞鍋。湯底以西湖龍井搭配清熱解毒的雛菊，茶味清香。火鍋裏先放入原隻雞，再加紅蘿蔔、萵筍、秀珍菇、香菇等，整體清淡卻不失雞香味。

肉片「開花」 打卡一流

當然，打邊爐怎能少了肉？在餐牌上的選擇，最搶眼的自然是這盤「花月拼」拼盤：鮮紅色的肉片捲成花朵狀，拼盤放在原木圓盤置於火鍋旁，「煠吓煠吓」同時方便打卡。黃志濠稱，廚師把半解凍肉片的頭尾相疊，再慢慢捲成玫瑰形狀，最後雪藏定形，頗耗時間與人力，但視覺效果一流。拼盤有齊牛、羊、豬，包括和牛粒、美國安格斯牛、手切本地牛、牛腱、牛舌、牛黃喉、牛百葉、豬頸肉與羊肉共9種款式，睇得又食得，分量十足。餐廳另有「香江拼」全牛拼盤，定能滿足各位「牛魔王」。

刁鑽牛胸油 爽脆香腴

嘴叼的「牛魔王」來這兒也一定有驚喜，餐廳提供一般火鍋店較少見的牛胸油。牛胸油呈白色，又稱為牛白肉，是橫膈膜與肋骨附近的一塊筋膜肌肉，油脂香腴，每頭牛只能提供一小塊。胸油入口爽脆，只需輕輕涮幾秒，煠至微曲即可，油脂更會慢慢在口中融化。

配料方面，餐廳提供冬甩墨魚菓子、自家製三色墨魚丸、三色餃。記者認為三色餃最出色，餡料惹味，其中芝士鮮菌餃在火鍋裏煠一煠後，融化的芝士加上菇的鮮味，香味十足，讓人忍不住再吃幾隻；而黑松露長腳蟹餃，味道濃郁。黃經理強調所有餃子即叫即包，餃子皮薄身滑溜，口感甚佳。而墨魚菓子加入杏仁與腰果碎，彈牙墨魚加上香脆果仁，口感特別。

餐廳將鮮花主題貫徹始終，飲品也不例外，造型特別，名字也特別好聽。「瑰洛月」用洛神花、玫瑰、蘋果等食材製成糖水後冷凍成紅色玫瑰冰花；另一款「鳳琉香」則是自家製菠蘿糖漿配乾薑水，味道清新解膩。調酒師在兩款特飲加入煙霧，營造恍如仙境的效果。

■香江花月

地址：佐敦佐敦道35號百誠大廈2樓

訂位：6565 7888

查詢：2736 8368

文：沈晴

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[飲食]