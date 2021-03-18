足料川菜套餐 貼心小辣呵護打工仔

麻辣香菇包——外形精緻的骰，餡料有馬蹄、紅蘿蔔等蔬菜配自家調製醬料，味道小麻小辣，不嗜辣的人也能接受。（$32）（蘇智鑫攝）

招牌水煮牛——腍身嫩滑的的安格斯牛肩胛位置，用熱湯燙熟後再放入花椒、辣椒及高湯煮成的上湯，鮮香四溢。（$128）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】在中環午膳，一個午餐基本都要過百元，質素還未必有保證。威靈頓街最近進駐主打傳統川菜的新餐廳「點．魚」，價錢非常親民，每個午巿套餐80多元，更提供特別的麻辣點心，抵食！

水煮安格斯牛 鮮香四溢

餐廳由有逾30年經驗、點心餐廳點茶公館行政總廚文健強主理。吃川菜，多數人都會點水煮菜式，這裏的其中一款招牌菜就是水煮牛，文師傅特別選用腍身嫩滑的的安格斯牛，挑選其肩胛位置，用熱湯燙熟牛肉後再放花椒、辣椒及高湯煮成的上湯，鮮香四溢，配白飯一流。除了水煮，四川酸菜菜式一樣受香港人歡迎，餐廳特別提供四川酸菜系列午市套餐，其中老壇酸菜魚與安格斯牛為招牌之選，另有味道帶麻的青花椒酸菜魚與牛肉，可選米線、刀削麵或白飯。客人更可自選兩款配菜，還附送前菜和點心 。套餐分量十足，在中環心臟地帶以80多元吃到如此菜式，的確超值。

文師傅也把新穎點心融入川菜之中，他特別做出麻辣燒賣、春卷等點心。其中麻辣香菇包外形精緻的骰，幾可亂真。瓣開一看，餡料有馬蹄、紅蘿蔔等蔬菜與自家調製的麻辣醬料，辣味不重且帶一點麻，就算平時不吃辣的人也接受得到。文師傅亦特別把所有菜式調至小辣的程度，打工仔吃完不怕「身水身汗」，可盡情享受美食。食罷麻辣，喝一口餐廳自製的解辣冷泡茶，爽！

■點．魚

地址：中環威靈頓街73號

查詢：2877 9111

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