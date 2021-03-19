靚啡美酒 滋養美食沙漠 孖仔人氣意菜進駐日出康城

【明報專訊】常聽說雙胞胎除了外表相似，喜好、想法也十分相近。飲食界著名孖仔檔伍柏基（Joshua）與和伍柏華（Caleb），本來同為iBanker，卻因同樣熱愛飲飲食食而投身飲食界，開設餐飲顧問品牌Twins Kitchen。數年前他們在中環創立的Interval Coffee Bar，曾是hit爆的時髦潮店。近期他們將新店帶到有美食沙漠之稱的將軍澳日出康城，以靚啡美酒、手工意大利菜和開揚露天位置為賣點，今個weekend又有新蒲點了。

曾經在威靈頓街那條曲尺斜坡上，他倆開設一間屹立3年多的Interval Coffee Bar，日間賣咖啡，入夜後是酒吧，有時還搖身變成多姿多采的活動空間。對於附近的上班族，還有追求慢活的都市人，猶如second home。而在Interval誕生之前，兄弟倆亦曾在中環城皇街開設咖啡店Common Ground，同樣做得有聲有色。

飲食設計師 本地材料融入菜式

作為飲食設計師的細孖Joshua，2017年憑飲食設計項目贏得「DFA香港青年設計才俊獎」，其後遠赴倫敦著名飲食設計品牌Bompas and Parr當實習生。他形容那處就像飲食界的teamLab，學習如何將燈光、觸覺和味道等感官元素，融入食物和環境設計之中，是徹頭徹尾的完整進食體驗。縱然有與生俱來的美學觸覺，也有實戰的food design經驗，不過Joshua表示，飲食設計只着重從藝術角度出發並不足夠，應該回歸基本，做好味道留住客人。

要建構一家food menu導向的餐廳，他的做法是先想好菜式，然後才思考「家具」（碗碟用具及室內設計）。餐廳以Interval（在舞台上指中場休息）一詞為靈感，原意是想給客人一個break time，菜式取態也選擇「貼地」一點，主打大眾化的意大利菜。「意大利菜是一個共同語言，好像麥當勞般，人人都吃過意粉薄餅，我不希望做太fancy、大家不明白的事，而是每周過來一兩次，與家人朋友分享和聚餐的地方。」

薄餅四重「芝」味 鮮製意麵彈牙

餐廳雖說走親民路線，卻請來曾於米芝蓮級意大利餐廳8½ Otto e Mezzo Bombana及Octavium任職多年的Steve Chiu擔任主廚，最拿手做薄餅和意粉。Joshua說：「我們的pizza是Naples（那不勒斯）style，餅底是sourdough（酸種）。我第一次吃這個base的pizza是在倫敦，另外東京也有一間我很喜歡的pizza店，餅底含水量很高，而且很輕身，入爐時水蒸氣一蒸發，就會『卜』到很脹身；相反Roman style很脆很薄的那種，我不太喜歡。總之就是從許多不同地方取得靈感，再將它們的優點結合一起。」

以餐廳的四重芝士薄餅（Quattro Formaggio）為例，餅底用意大利著名麵粉品牌Caputo的麵粉，以48小時低溫發酵而成，筋度較高，外脆內煙韌，餡料則為意大利藍芝士、巴馬臣芝士、莫札瑞拉芝士、塔雷吉歐芝士與番茄醬的混合，比例剛好。另一道Tagliolini龍蝦意粉，麵條每日新鮮自家製，咬落幼身煙韌，比坊間不少意大利餐廳更有水準。Joshua解釋，特地在麵糰中少放點水，令麵條煮來仍保持嚼勁，配上加入海鮮湯熬煮、酸香不膩的番茄醬汁，以及大大隻新鮮彈牙波士頓龍蝦，誰還敢說日出康城是美食沙漠？

自然釀酒無添加 嚴選咖啡

Joshua說，即使他從前時常歐遊，也認識很多意大利朋友，但絕不會說自己的意菜最正宗，因為始終不夠當地人吃得多；他反而主張就地取材，自給自足，將本土材料融入菜式，小至蔬菜，大至魷魚等海鮮，凡是時令優質的，就會選用。「認識何謂好的食材，在配搭上作substitution（替換），只要有這種覺悟，才能造化你的食物。」這份認真講究的飲食態度，也反映在餐廳的酒品上。他倆選的不是大路品牌，而是二次大戰前的一種自然釀酒方式，主張低人工干預，盡量不加色素，就連氣溫管理工作也不做，崇尚無添加，基本上天氣土壤如何，就釀出什麼樣的酒。Joshua以funky來形容其味道，像發酵了的葡萄汁，入口鮮香，層次獨特。至於咖啡則來自知名丹麥咖啡烘焙商Coffee Collective，從選豆、烤豆到品質監控都十分準確，加上該品牌採用直接貿易方式，部分生豆只有他們獨有，相對每批豆的瑕疵很少，咖啡入口更幼滑而不覺混濁。

再環顧四周設計，全白色工業簡約風，座位之間寬敞，加上露天陽台，空間感十足，打卡一流。除了進駐將軍澳，另一間分店近期亦於數碼港開業，那邊更設有炭火烤爐，將薄餅和烤肉提升至另一層次。Joshua坦言，舊時的中環小店只是哥兒倆的Interval雛形，現時新店設備較proper，才是真正實踐了他們對美食、美酒、咖啡的第一步。

●Interval

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS 4樓417號舖

查詢：2638 8904

文：康詠然

編輯：蔡曉彤

美術：謝偉豪

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