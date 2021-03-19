池畔歎海鮮拼盤 酒店醉人享受

【明報專訊】因為一場疫症，以往主力接待遊客的酒店都變成港人吃喝玩樂的新蒲點，也令我們發現許多隱藏於鬧市的「世外桃源」。就像位於金鐘的香港JW萬豪酒店Fish Bar，與酒店露天游泳池同設於7樓，環境開揚，不抬頭望向毗鄰的高樓大廈的話，只聚焦池畔景致和眼前的雞尾酒，的確讓人以為置身在泰國旅遊，實在寫意。

葡萄酒任飲優惠

老實說，Fish Bar在酒店裏眾多餐廳中，名氣未必及得上剛奪得米芝蓮1星的萬豪金殿或是JW咖啡室的自助餐，它一直靜靜地守在泳池旁，絕對是滄海遺珠。Fish Bar今次機會來了！餐廳近期推出優惠，由即日至5月31日，逢周一至五下午3:30至5:30，兩人點選凍海鮮拼盤，加2小時有氣葡萄酒任飲，優惠價$1280。以3層架盛載的海鮮十分豐富，包括法國青口、生蠔、加拿大波士頓龍蝦、新西蘭青口、日本長腳蟹、海蝦及車厘蜆，肥美鮮甜，配上有氣葡萄酒，更能將海鮮的鮮甜大大提升。

以Fish Bar命名，當然以海鮮最著名，各類海鮮每天從不同海域直送抵港，廚師只用簡單香料調味，務求帶出鮮香。招牌菜如蟹肉龍蝦餅和烤西班牙八爪魚，前者選用加拿大龍蝦肉和菲律賓蟹肉，與薯蓉和日本麵包糠混合後，炸至金黃脆身，蘸點自家製他他汁一起吃，十分香口；後者則將原條八爪魚以70℃慢煮90分鐘，再將表面微微煎香，肉質嫰而香甜。大家不妨趁踏入盛夏前，來到這裏吹吹風、chill一chill，看着平靜蔚藍的水池，喝一口冰凍靚酒，再吃一隻法國生蠔，足以令人心情大好！

●Fish Bar魚吧

地址：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店7樓

查詢：2810 8366

註：另加一

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