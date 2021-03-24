茶杯中賞花 呷一口春意

茶球——明茶房「茉莉仙桃」茶球以即日摘下的新鮮茉莉花蕾作窨香，每一顆均以人手紮作。（黃志東攝）

【明報專訊】春暖花開，郊外賞花的洶湧人潮，敗光春風中的雅興；倒不如安坐家中，冲一杯花茶，靜觀繁花於杯中綻放，芬馥香氣繚繞一室，過一個賞心悅目、自在舒坦的周末。悠悠呷一口花茶，彷彿把春意都喝進肚子裏。

喝花茶的淵源由來已久，明朝《本草綱目》和《茶譜》均有以花朵來薰香茶葉的記載。明茶房創辦人麥蕙蘭推測，於明朝或之前已有製作花茶的技術和喝花茶的習慣。養和醫院註冊營養師莫穎姍指出，花茶大致分5類：

1.純花茶，以花蕾、花瓣和花根浸泡而成

2.花和茶葉混合的茶

3.混合花茶，即花與其他乾製水果、草本植物如杞子、桂圓等混合

4.窨花茶，即在製作時以花朵一層層鋪在茶葉上，令茶葉吸收花朵香氣，例如我們經常在酒樓飲用的香片（茉莉花茶），實際上茶葉裏並沒有茉莉花

5.香精茶，在茶裏加入花的香精，常見於手搖飲品店製作的花茶

細賞色香味 泡幾次體會變化

花茶，從色、香、味均有其可觀賞之處。經營茶藝生意多年的麥蕙蘭說：「可以用五官來欣賞它。」打開花茶包裝時，先聞一聞其花香，再觀察、觸摸它的美態和紋路；以熱水先把茶壺溫熱，因熱力可令花朵香氣提升，香氣本身已有令人鎮靜、紓緩之效。把花材倒進茶壺，用水快速冲洗後，再加入熱水浸焗數分鐘，打開壺蓋，先聞聞茶壺蓋底，此時花香裏的精華油（essential oils）已經隨着水蒸氣上升至蓋底。慢慢才把花茶倒出來品嘗，麥蕙蘭提醒，不要喝得太急，應一口一口慢慢呷，細細品嘗。高品質花材可冲泡多於一次，每次冲泡時味道也會有變化，所以她建議獨斟的話可用小一點的器皿，多冲泡幾次。

若要在品嘗花茶時有紓緩效果，麥蕙蘭說這跟冲泡時的態度、方法有關：「整個過程中，你整個人如何呼吸，如何泡，如何喝，如何體驗理解每次泡出來的味道，這些都可以令你紓緩下來。」她說若覺花味太寡，有人會加入蜜糖、冰糖等，更能帶出花茶的香甜。

窨香技法 仙桃綻放散發茉莉香

花茶的療癒感覺，很大程度上來自茶湯的顏色：玫瑰花茶嫩紅、菊花茶翠黃，以至蝶豆花茶加入檸檬汁後具變色效果。除了色澤，部分花茶在冲泡過程中，甚至會「開花」。2014年開業的三生堂售賣不同配方的養生花草茶，其「手工開花茶」系列，便以不同的花和茶葉配搭，製成「開花茶」茶球，如「步步高陞」和「百花仙子」，以千日紅、茉莉花、金盞花和綠茶茶葉嫩芽配搭，「蝶戀花」則使用了木蝴蝶，形態各有不同。把花茶球放在玻璃茶壺中，靜待數分鐘，看着它在熱水中緩緩綻放，別具美態。三生堂創始人兼香港區域總經理周美蘭指，不少人會買來用作婚宴上回禮之用。

一般開花茶的茶球會選用外觀精美的花朵，花味稍欠，但茶葉味卻較突出；而明茶房則採用了窨香技法，把茉莉花蕾層層鋪滿在綠茶嫩葉和嫩芽上放一夜，令茶葉帶濃濃茉莉花香；經6次窨香後，才把茶葉和百合、千日紅綑紮一起，製作出王牌產品「茉莉仙桃」茶球，加入熱水後，仙桃綻放，茉莉清香，更可浸泡8次之多。

腎病貧血花粉過敏慎飲

除了「外形」討好，不同花茶的配搭亦各具養生保健功效。好像近來天氣潮濕，可飲用一些祛濕重、清肝健脾的花茶，以增強體質。周美蘭推介以貢菊和皇菊配搭枸杞、決明子等的「清肝明目茶」，適合春天飲用。

而另一間以售賣湯包及茶包為主的網店「茶湯說」，則推出針對上班族的花茶包，人氣最高的是「桑椹子˙茉莉˙明目茶」，於廣安堂執業超過30年的茶湯說顧問兼註冊中醫陳錦基指，桑椹子養肝明目、補腎；茉莉亦有養胃、疏肝之效，加上圓肉養心安神，能使肝腎足，進而使眼睛有神、視野清晰，適合長期對着電腦，眼睛易疲勞的上班一族。另一款甚受歡迎的「三花˙養生茶」，由玫瑰、菊花和桂花組成，玫瑰和桂花有養胃祛瘀之效，菊花亦可疏風，令人頭腦清醒，尤其適合女性上班族。

陳錦基指，花朵性質「輕清」，有「疏肝解鬱、養胃和中」之效，尤其適合本身較濕重、鬱結，因勞碌、進食不定時、大量用腦而令肝胃較弱的城市人。

不過他亦提醒，一些花朵如菊花、金銀花等性質較寒涼，孕婦和本身血虛較氣弱如長者等應慎飲，或先作適當配搭。他建議喝花茶前先吃一點東西，令花茶功效發揮得更好。註冊營養師莫穎姍亦指出，花茶固然有益，但配搭均衡飲食亦十分重要。患腎病，貧血，正在服食藥物（如薄血丸），以及對花粉和植物過敏的人，飲用花茶前應先諮詢醫生意見。

■明茶房中國茶專門店

地址：柴灣祥利街18號祥達中心9樓901至902室

查詢：2520 2116

■三生堂

地址：荃灣青山公路264至298號南豐中心1樓A128單位17至19號舖

查詢：2997 7792

■茶湯說

網址：www.teasouptalk.com

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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