威士忌×staycation 海景套房摸杯底 自調心水雞尾酒

雞尾酒餐車——這間套房的特別之處，除了同時有海景及都市景之外，在客廳設置了一輛精緻的私人雞尾酒餐車，有齊調酒工具、材料及酒杯等，還有一本雞尾酒書，讓你可參考一下調製雞尾酒。（黃詩詩提供）

【明報專訊】相信大部分香港人都好想旅行，但奈何未知幾時可以再飛，不如在香港去一趟staycation止癢。對喜歡喝酒的朋友來說，如果staycation包括特色品酒體驗的話，那就最完美了！近日看到不同酒店也有推出加入酒元素的staycation，其中最令我「心心眼」的有著名蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌The Macallan與香港瑰麗酒店推出品味之旅staycation，住宿以外包括The Macallan Room品酒體驗、Henry餐廳威士忌配對等，十分適合喜歡威酒的朋友。另外香港康得思酒店亦推出Perrier-Jouët午後藝術時光staycation，也是一流的打卡之選。

超級喜歡威士忌的我，體驗了香港瑰麗酒店聯乘The Macallan的staycation ，可選擇海景客房或套房。我入住了九龍灣景套房，一踏進這1200多平方呎的套房，就給這裏的寬敞客廳及迷人維港景吸引。在茶几上見到由The Macallan精心製作的Welcome Kit，一打開盒便見到立體的The Macallan Estate，然後從禮盒打開抽屜，裏面載着由酒店餅房總廚Holger Deh以The Macallan Double Cask 12年威士忌精心製成的The Macallan Praline朱古力，以及迷你裝的The Macallan Double Cask 12年威士忌。紅色朱古力加上金箔點綴，賣相精緻，一口吃下，感受濃郁的黑朱古力味道及絲絲的威士忌香。Welcome Kit當然不能或缺Welcome Drink，隨即開了迷你裝威士忌，邊喝The Macallan Double Cask 12年威士忌，邊吃朱古力，坐在梳化欣賞美麗的維港景色，慢活地享受一下。禮物旁亦有一封邀請柬，可預約到位於K11 MUSEA的The Macallan Room品茗威士忌體驗。

房內「私家酒吧」 調酒材料工具齊全

由於入住套房，酒店亦附設管家服務，管家相當周到，細心講解房間的細節及套房設施。這間套房的特別之處，除了同時有海景及都市景之外，還有在客廳中央放置了一個精緻的私人雞尾酒餐車。有別於平時客房的mini bar（一般在雪櫃旁邊），這架私人雞尾酒餐車，除了調酒的工具、酒杯及調酒材料等，還有一本雞尾酒書，讓你可參考一下，自己調雞尾酒。對於喜歡喝酒的朋友而言，這個「玩具」相當吸引，可以很休閒地在套房調杯雞尾酒給自己和另一半chill下，又可一顯身手，好玩！如果你不想自己動手，但又想在這寬敞的套房中喝杯雞尾酒歎下，其實這「私人酒吧」還有瓶裝雞尾酒選擇，由酒店的調酒師調配，只要加冰搖一搖即刻飲得。另外管家還介紹了睡房內的另一個靠窗休息位置，原來這裏還有一個夜間酒吧（night bar），吧櫃上放了一瓶威士忌水晶瓶和威士忌杯，可以在睡前小酌一杯。整個設計實在太貼心，喜歡威士忌的又怎能錯過？

The Macallan住宿體驗還包括The Macallan Room的品酒體驗，體驗館內的代表會先介紹蒸餾酒廠的悠久歷史，繼而品嘗3款單一麥芽威士忌，包括The Macallan Double Cask 12年、15年及18年佳釀。大家可以邊品嘗邊跟館代表交流，並可觀賞現場的特別版威士忌，包括不同年代及不同年份的威士忌，以及其他罕有特別版。最令我「心心眼」的必是The Macallan Lalique 72年水晶瓶。此瓶稀有的威士忌於2018年年底至2019年初於全球推出，全球限量600瓶，最初推出時每瓶售價為6萬美元，至今拍賣成交價已升至約100萬港元，絕對值得近距離打卡。

人氣扒房品賞美酒佳餚

威士忌與牛扒絕對是絕佳的配搭，今次的住宿體驗便包括酒店Henry扒房「威士忌配對雙人晚市套餐」，分量大得足夠讓4人享用！Henry本身很難訂位，買了住宿體驗就可以在這裏享用晚餐了。先來一杯The Macallan Double Cask 12年的Whisky Sour雞尾酒，配頭盤生牛肉他他及法式肉醬，酸酸甜甜的雞尾酒配上牛肉他他十分醒胃。再來一杯The Macallan Double Cask 15年威士忌配USDA Black Angus Ribeye牛扒及煙熏牛腩。威士忌帶提子乾、無花果、橙皮、麥芽、橡木、香料、拖肥及雲呢拿等味道，可減去牛扒的油膩感，同時亦「放大」牛扒的濃郁牛味，有如威士忌與牛扒共舞。煙熏牛腩配搭威士忌，則為威士忌添上絲絲煙熏香氣，互相輝映。最後來一杯以The Macallan Double Cask 12年製作的Irish Coffee ，調酒師會在你面前即場炮製，配以芝士蛋糕及軟心朱古力蛋糕作結。一口充滿奶油及威士忌香的咖啡，再加一口香濃的朱古力蛋糕，實在合拍。晚餐過後，再去住宿體驗的最後一站Darkside酒吧飲杯以The Macallan Double Cask 12年調配的Memento雞尾酒，邊飲邊欣賞迷人維港景色，畫上完美句號。The Macallan與香港瑰麗酒店推出「極致尊貴」的品味之旅staycation，暫提供至4月15日，客房一晚費用由$5790起。

香檳主題下午茶 繪畫酒杯

若威士忌住宿體驗對女生而言太重口味的話，可以考慮另一個以香檳及下午茶為主題的住宿體驗。香港康得思酒店推出的Perrier-Jouët午後藝術時光staycation，包括一晚高級客房住宿、兩位享用海洋寶盒下午茶連Perrier-Jouët香檳兩杯、於Alibi - Wine Dine Be Social體驗香檳杯繪畫套裝，以及兩位於The Place享用自助早餐等，十分適合閨密體驗兼打卡。住宿套餐適用至6月30日，逢周一至五，價錢由$1298元起。

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：王翠麗

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