Quicknote：珍稀洋酒 春拍登場

【明報專訊】香港蘇富比洋酒春拍將於4月16日由劉鑾雄窖藏佳釀（第二部分）揭開序幕。承上季的白手套佳績，本季拍賣將呈獻第2部分來自劉鑾雄的法國佳釀，專場總估價2400萬至3450萬港元，包括柏翠堡等多達58項大瓶裝拍品和年份早至1865年的Chateau d'Yquem，此酒記錄了百多年來的葡萄酒史。傳奇釀酒師Henri Jayer逾百瓶極受酒藏家追捧的Vosne-Romanée Cros Parantoux，則在17日珍稀佳釀專場上拍。

蘇富比首個烈酒拍賣專場將於18日舉行，拍品包括一整套酒廠直遞的Black Bowmore單一麥芽威士忌。5瓶珍藏Black Bowmore蒸餾於1964年，推出年份橫跨1993至2016，並附得獎匠人John Galvin設計的定製陳列櫃。買家將獲邀造訪Bowmore酒廠，一嘗廠方最珍貴古老的單一麥芽瑰釀。拍賣收益將捐贈艾雷島（Islay）上一所慈善機構，詳情將稍後公布。拍品成交預料可達400萬港元。

■洋酒及烈酒春季拍賣

日期：4月16至18日

地點：金鐘金鐘道88號太古廣場1期5樓 蘇富比藝術空間

整理：張曉冬

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